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Повышение тарифов: Киевлянам рассказали, почему платить приходится больше

Комментариев: 3
В Киевтеплоэнерго дали разъяснение по платежкам за декабрь.
Повышение тарифов: Киевлянам рассказали, почему платить приходится больше
Повышение тарифов: Киевлянам рассказали, почему платить приходится больше
depositphotos.com

Начисления за отопление для жителей Киева в декабре 2020 года были выше, чем в декабре 2019-го. Об этом сообщается в Telegram-канале компании Киевтеплоэнерго.

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Отмечается, что этот вопрос интересует многих наших клиентов после получения платежек за отопление в декабре.

“В отопительном сезоне 2020/2021 года действует тот же тариф на отопление, что и в прошлом отопительном сезоне. То есть стоимость 1 Гкал тепла не изменилась и стоит 1654,41 грн. Однако в прошлом отопительном сезоне действовала газовая “скидка“, введенная правительственным постановлением № 1082“, - пояснили столичные коммунальщики.

Согласно этому постановлению в стоимости теплоэнергии корректировалась цена газа в соответствии с рыночной ценой. Поэтому на отопление в декабре прошлого года киевляне получили газовую “скидку“ в размере 22% и вместо 1654,41 грн/Гкал платили 1290,44 грн/Гкал.

“К тому же, прошлая зима была аномально теплой. Декабрь 2020 года был в среднем на 3 градуса теплее, чем в 2019 году“, - отметили в компании.

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Также в Киевтеплоэнерго добавили, что у жителей столичных многоэтажек есть возможность приобщиться к городским программ по энергосбережению, чтобы повысить энергоэффективность дома и как результат - уменьшить расходы на коммунальные услуги.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский поручил заместителю руководителя Офиса президента Кириллу Тимошенко провести полный аудит имеющихся тарифов в городе Киеве и во всех областях Украины.

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Теги: коммунальные тарифы, Киевтеплоэнерго, цены на отопление
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Комментариев (3)
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krecchoo    20.01.2021, 12:39
Оценка:  -22
krecchoo
Лохам в очередной раз подробно обосновали что они лохи.)))))
гость  (аноним)  20.01.2021, 12:21
Оценка:  +2
гость
Наябують, як можуть!
гость  (аноним)  20.01.2021, 12:08
Оценка:  +2
гость
Если бы массово Киев не заплатил , тогда пересмотрели бы цены ..А то игра на дурачка скидка не скидка и хватит врать декабрь не был холодным !
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