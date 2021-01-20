Украинским бюджетникам повысят зарплаты - проект решения Кабмина

В 2021 году оклады планируют увеличить почти на треть.

Кабинет министров Украины планирует повысить зарплаты работников бюджетных учреждений в связи с повышением минимальной зарплаты в Украине. Соответствующий проект постановления включен в повестку дня заседания правительства 20 января, сообщает РБК-Украина.

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Документом, в частности, планируется установить, что с 1 января 2021 года должностные оклады (тарифные ставки) работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы рассчитываются исходя из размера должностного оклада (тарифной ставки) работника 1-го тарифного разряда ЕТС - 2 670 грн, а с 1 декабря 2021 года - 2 893 грн.

Сейчас должностной оклад работника 1-го тарифного разряда составляет 2 225 грн. Таким образом, за 2021 год оклад вырастет на 30%.

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“С целью недопущения увеличения денежного разрыва между должностным окладом (тарифной ставкой) работника 1-го тарифного разряда и размером минимальной заработной платы в 2021 году (с 01.01.2021 - 6 000 грн, с 01.12.2021 - 6 500 грн), размер должностного оклада (тарифной ставки) работника 1-го тарифного разряда, исходя из которого исчисляются должностные оклады по всем тарифным разрядам ЕТС, требует пропорционального пересмотра“, - говорится в документе.

Напомним, с 1 сентября 2020 года Кабинет министров Украины повысил должностные оклады (тарифные ставки) работникам бюджетной сферы в связи с повышением минимальной зарплаты с 4723 грн до 5 тыс грн.