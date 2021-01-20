В Кабмине называют решение "абсолютно просчитаным и обеспеченым соответствующими финансами".

Зарплаты украинских учителей уже в январе 2021 года вырастут на 20%. Об этом в свое Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Только что павительство утвердило новую тарифную сетку для расчета зарплат работникам бюджетных учреждений. Правительство выделило в этом году на зарплаты учителям почти 100 млрд грн", - уточнил премьер.

Сегодняшнее решение абсолютно просчитано и обеспечено соответствующими финансами.

Зарплаты учителей: Шмыгаль сообщил, сколько добавят педагогам t.me/Denys_Smyhal/780

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Напомним: в декабре 2020 года Кабинет министров Украины принял решение перераспределить более 51 млн грн расходов образовательной субвенции между местными бюджетами.