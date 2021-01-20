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Зарплаты учителей: Шмыгаль сообщил, сколько добавят педагогам

Комментариев: 3
В Кабмине называют решение "абсолютно просчитаным и обеспеченым соответствующими финансами".
Зарплаты учителей: Шмыгаль сообщил, сколько добавят педагогам
Зарплаты учителей: Шмыгаль сообщил, сколько добавят педагогам
depositphotos.com

Зарплаты украинских учителей уже в январе 2021 года вырастут на 20%. Об этом в свое Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Только что павительство утвердило новую тарифную сетку для расчета зарплат работникам бюджетных учреждений. Правительство выделило в этом году на зарплаты учителям почти 100 млрд грн", - уточнил премьер.

Сегодняшнее решение абсолютно просчитано и обеспечено соответствующими финансами.

Зарплаты учителей: Шмыгаль сообщил, сколько добавят педагогам
Зарплаты учителей: Шмыгаль сообщил, сколько добавят педагогам
t.me/Denys_Smyhal/780

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Напомним: в декабре 2020 года Кабинет министров Украины принял решение перераспределить более 51 млн грн расходов образовательной субвенции между местными бюджетами.

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Теги: зарплаты учителей, Шмыгаль, социальные стандарты
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  20.01.2021, 14:53
Оценка:  0
гость
Круто... в прошлом году им зе сделал зарплаты им по 4000 баксов, а теперь еще 20% накинут....
гость  (аноним)  20.01.2021, 13:55
Оценка:  0
гость
Так вы возьмите зарaботанные учителем за последний месяц деньги и добавьте 20%. а не базовую ставку увеличивайте. А весь прирaботок останется в прежней сумме
Путин-Xyйло    20.01.2021, 13:54
Оценка:  +7
Путин-Xyйло
Не знаю как и что вырастет у Шмыгаля, а зарплаты учителей в прошлом году уменьшились примерно на 1000 грн.
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