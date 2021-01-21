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Индексация пенсий: Шмыгаль анонсировал новации на 2021 год

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Предусмотрены дополнительные выплаты для пенсионеров старше 75 лет.
Индексация пенсий: Шмыгаль анонсировал новации на 2021 год
Индексация пенсий: Шмыгаль анонсировал новации на 2021 год
depositphotos.com

В 2021 году в Украине состоится индексация пенсий, а также предусмотрены дополнительные выплаты для пенсионеров старше 75 лет. Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает УНИАН.

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По его словам, в этом году состоится индексация пенсий, “заложены средства для дополнительных выплат пенсионерам старше 75 лет, увеличиваются выплаты по инвалидности, для детей, лишенных родительской опеки, выплаты чернобыльцам“.

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“И это максимально важно, чтобы государство поддерживало уязвимые слои населения и тех, кто в это действительно нуждается“, - сказал Шмыгаль.

Напомним, на днях Пенсионный фонд Украины снизил уровень заработной платы для расчета пенсий.

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Теги: пенсии, соцвыплаты, Шмыгаль
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