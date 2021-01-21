По словам Шмыгаля, "правительство ведет активную работу по развитию справедливых правил и механизмов на рынке".

Украинцев предупредили о новых ценах на газ: Что известно Правительственный портал

Все газоснабжающие компании Украины уже этой весной должны представить населению свои годовые продукты. Об этом в среду во время заседания Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Он подчеркнул, что правительство ведет активную работу по развитию справедливых правил и механизмов на рынке газа, а также поручил профильным ведоствам до конца месяца подготовить долгосрочные инструменты для сбалансирования рынка природного газа.

Шмыгаль также приветствовал решение НКРЭКУ ограничить максимальный тариф на распределение газа на уровне 1,79 грн за кубический метр. По его мнению, это правильное решение, которое позволит снизить абонплату ряду газсбытов.

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"Правительство вместе с народными депутатами также готовит законопроект, который позволит в среднем по стране уравнять тариф на распределение, чтобы он был более справедливым", - отметил премьер.

Напомним, накануне председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что в Украине необходимо создать единую информационную базу уязвимых потребителей, которая будет содержать полную информацию об их доходах, объемах и стоимости потребляемого природного газа.