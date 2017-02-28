За год блины на Масленицу подорожали на 27%

За год блины выросли в стоимости почти на треть за счет подорожания яиц, сливочного масла и молока. В феврале 2017 два десятка блинов обходились в 19,2 грн, а в этом году уже 24,4 грн.

Стоимость блинов за год выросла почти на треть depositphotos.com

Блины за год два десятка блинов подорожали на 5 грн, или 27%. Об этом в понедельник, 12 февраля, сообщает председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

По его словам, наиболее на стоимости блинов сказалось подорожание яиц, сливочного масла и молока.

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“Для приготовления 20 блинов нам нужно взять молока 250мл, муки - 250гр, сливочного масла - 40гр, яиц - 3шт., сахара - 10гр, масла подсолнечного - 50 мл и соли - 3г“, - написал Дорошенко и перешел с сравнительному подсчету стоимости ингредиентов.

Дорошенко сообщил, что за год ингредиенты для приготовления блинов в Киеве изменились так: яйца подорожали на 2 грн, молоко и сливочное масло - на 1,5 грн, муку и масло подсолнечное - на 10 коп, а сахар стал дешевле на 1 коп. Стоимость соли не изменилась.

“То есть яйца выросли с 5,6 до 7,6 грн, молоко - с 4 до 5,5 грн, сливочное масло - с 5,5 до 7 грн, мука - с 2,3 до 2,4 грн, подсолнечное масло - с 1,6 до 1,7 грн. Соль как год назад, так и сейчас обходится в 1 копейку. А сахар с 16 коп снизился до 15 копеек“, - написал он.

По словам Дорошенко, в феврале 2017 два десятка блинов обходились в 19,2 грн, а в этом году уже 24,4 грн.

Ранее сообщалось о том, что НБУ ожидает получения около $2 млрд от МВФ в этом году.