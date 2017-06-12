Нафтогаз не получал от Газпрома документов о разрыве контрактов

Украина не получала от России каких-либо документов, свидетельствующих о намерениях Газпрома расторгнуть договоры по контрактам на поставку и транзит газа.

Компания Нафтогаз Украины не получала от российского монополиста Газпрома каких-либо документов, свидетельствующих о намерениях компании расторгнуть договоры по контрактам на поставку и транзит газа. Об этом сообщили в пресс-службе украинской компании, пишет Интерфакс-Украина.

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Как отмечается, контракты между Газпромом и Нафтогазом на поставку и транзит газа действуют до конца 2019 года.

"В случае, если стороны в течение 30/45 дней (30 дней - для контракта на поставку, 45 дней – для контракта на транзит газа – ред.) с момента возникновения какого бы то ни было спора или разногласия не смогут прийти к взаимоприемлемому решению, то любой спор, разногласие, или претензия в связи с настоящим контрактом либо его нарушением, расторжением или недействительностью будут окончательно разрешены путем арбитража в соответствии с регламентом Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма", - указано в договорах между сторонами.

Соответствующие пункты контрактов сохраняют свою силу вне зависимости от истечения срока действия или прекращения действия договоров между Нафтогазом и Газпромом.

Ранее сообщалосьо том, что Украина переходит на жесткую экономию.