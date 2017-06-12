Цена букета стартует от 200 гривен.

Сколько стоит букет к 8 марта в Киеве

Сколько стоит букет к 8 марта в Киеве

Столичные торговцы предлагают широчайший выбор цветов на любой вкус. Журналисты проверили, как выглядят недорогие букеты и самые шикарные, сообщает Информатор.

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Самым дорогим цветком оказалась гортензия. Ее цена достигала немыслимых 949 гривен за горшочек.

Самыми популярными оказались тюльпаны. На них цена варьировалась от 17 до 20 гривен за штуку в магазине и 25-30 гривен на рынке.

Цена роз, которые не теряют своей актуальности круглый год, составляла от 25 до 70 гривен и зависела не от места покупки, а от размера, сорта и свежести.

Приобрести можно было как готовый букет (от 200 гривен), так и собрать его самостоятельно. При этом цены часто доходили до 1000 гривен и выше.

Ранее сообщалось о том, что подарить на 8 марта до 200 гривен.