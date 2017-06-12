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Сколько стоит букет к 8 марта в Киеве

Комментариев: 4
Цена букета стартует от 200 гривен.
Сколько стоит букет к 8 марта в Киеве
© depositphotos.com
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  • Стоимость некоторых букетов составляет около 1000 гривен
Сколько стоит букет к 8 марта в Киеве
Стоимость некоторых букетов составляет около 1000 гривен
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Столичные торговцы предлагают широчайший выбор цветов на любой вкус. Журналисты проверили, как выглядят недорогие букеты и самые шикарные, сообщает Информатор.

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Самым дорогим цветком оказалась гортензия. Ее цена достигала немыслимых 949 гривен за горшочек.

Самыми популярными оказались тюльпаны. На них цена варьировалась от 17 до 20 гривен за штуку в магазине и 25-30 гривен на рынке.

Цена роз, которые не теряют своей актуальности круглый год, составляла от 25 до 70 гривен и зависела не от места покупки, а от размера, сорта и свежести.

Приобрести можно было как готовый букет (от 200 гривен), так и собрать его самостоятельно. При этом цены часто доходили до 1000 гривен и выше. 

Ранее сообщалось о том, что подарить на 8 марта до 200 гривен.

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Теги: 8 марта, букет, цена
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  09.03.2018, 00:23
Оценка:  +2
гость
во тут кого-то в комментах штырит жестко )))))
только годовщину октябрьской революции празднуете, лузеры??????? )))))))))))
гость  (аноним)  08.03.2018, 22:01
Оценка:  -2
гость
за 200 гривен лучше колбаски купить чем дарить мертвые цветы
Ukraineslava    08.03.2018, 19:43
Оценка:  0
Ukraineslava
уроды
гость  (аноним)  08.03.2018, 19:25
Оценка:  -1
гость
Идите на х...у...й с вашими жидовскими праздниками.
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