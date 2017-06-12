ТОП-5 мест для отдыха на майские праздники: куда и почем

Яремче остается одним из самых популярных туристических центров на Прикарпатье.

Отдых в Яремче на лошадях обойдется от 300 гривен depositphotos.com

Выходные - прекрасная возможность увидеть маленькую Швейцарию. Так называют гранитные каньоны на Южном Буге на Николаевщине. Теплая уже в мае вода, бурные пороги и великолепные пейзажи. Для любителей экстрима – рафтинг различной сложности. Об этом сообщает ICTV.

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Стоит развлечение от 100 до 400 гривен. Жить можно в палатке за 80 гривен в день. Два дня в кемпинге с питанием и сплавами обойдутся более чем полторы тысячи. Сутки в отеле или хостеле – от 150 грн. Комплексный обед – от 70.

На день стоит вырваться в Белую Церковь. Главное украшение – дендропарк Александрия. Его площадь – 400 гектаров. Здесь можно гулять пешком или ездить на велосипеде.

Доехать до Белой Церкви можно автомобилем или автобусом, билет стоит от 70 грн. Вход в парк – 25 грн со взрослого, 10 – с ребенка. Обед в кафе на территории примерно 100 грн.

Почувствуйте себя казаками и подышите воздухом Запорожской вольницы. Хортица – одно из семи чудес Украины. Сюда можно доехать маршрутками из Запорожья всего за 6 грн.

Вход в Сичь – 15 гривен для детей, 25 для взрослых. Жить можно просто в отеле на острове – день от 250 гривен.

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Яремче остается одним из самых популярных туристических центров на Прикарпатье. Можно гулять пешком или поехать на горном велосипеде одним из 10 маркированных направлений различной сложности.

Из Ивано-Франковска в Яремче поездом или автобусом можно доехать за 50 гривен. А питательный обед из карпатских блюд обойдется в 200-250 гривен.

Ранее сообщалось, что в предверии летнего отдыха киевляне активно разбирают недвижимость за городом.