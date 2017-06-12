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Сколько стоит выпускной в Украине-2018

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Стоимость стола в ресторане варьируется от 700 до 1200 гривен с человека.
В последнее время родители нередко отказываются от гуляний на выпускном вечере
В последнее время родители нередко отказываются от гуляний на выпускном вечере
depositphotos.com

На празднование выпускного придется потратить больше, чем в прошлом году. Например, стоимость одежды повысилась на 30%. Об этом сообщает ТСН.

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За стол придется заплатить от 700 до 1,2 тыс грн с человека. Средняя стоимость услуг ведущего мероприятия – 1750 грн. Видеосъемка стоит 1,3 тыс грн, а услуги фотографа – 650 грн.

Новое платье обойдется в 5 тыс грн, а аренда достигает 3 тыс грн за три дня. Однако можно сэкономить и купить одежду онлайн. Цены там стартуют от 750 грн.

Не забывают выпускницы о визажистах и парикмахеров. Прическа обойдется в 250 грн, а макияж – 400 грн.

Ранее сообщалось о том, что Кабмин повысил стипендии.

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Теги: выпускной 2018, цена, стоимость выпускного
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