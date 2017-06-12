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Операция декларация: назван “меховой король” Рады

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Народные депутаты задекларировали 84 меховых изделий, стоимостью более 150 000 гривен.
Для одной шубы из шиншиллы надо забить около 170 зверьков
Для одной шубы из шиншиллы надо забить около 170 зверьков
depositphotos.com

Народные депутаты задекларировали 84 шубы. Об этом свидетельствуют данные деклараций нардепов, сообщает движение Честно.

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Согласно закону, депутаты декларируют ценное имущество, стоимость которого составляет более 100 прожиточных минимумов. Соответственно в декларациях указаны лишь те шубы, цена которых больше 150 000 грн.

Чтобы сшить одну шубу из шиншиллы, надо забить до 170 зверьков. Для того, чтобы изготовить меховое изделие из норки, надо убить более полусотни животных. Больше всего натуральный мех любят нардепы фракций Возрождение и группы Воля народа.

Журналисты подсчитали, сколько животных было убито для задекларированных шуб
Журналисты подсчитали, сколько животных было убито для задекларированных шуб
chesno.org

В частности, заместитель председателя депутатской группы Воля народа Степан Ивахив, избранный жителями Волыни, задекларировал 8 шуб.

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Второе место разделили сопредседатель депутатской группы Возрождение Виталий Хомутынник, избранный на Харьковщине, и представитель фракции БПП Максим Ефимов, которого избрали в Донецкой области.

Ранее сообщалось о том, что задекларировал Луценко.

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Теги: декларации 2018, шубы
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