Дешево и сердито: сколько стоит бюджетный уикенд в Украине

Журналисты подсчитали, сколько будет стоить бюджетная поездка на выходные во Львов, Харьков и Одессу.

На путешествие во Львов украинцам придется потратить около 1400 гривен. В эту сумму входит дорога, питание и проживание. Об этом сообщает ESPRESO.TV.

Львов, 2 дня, до 1400 гривен

Панорама Львова wikipedia.org

Дорога:

Поезд - от 155 гривен;

Автобус - от 350 гривен;

Bla Bla Car - от 300 гривен;

Авиа - от 1000 гривен.

Жилье: от 110 гривен за ночь, 350 гривен - за двухместный номер

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Исторический центр Львова очень популярный. Поэтому хостелов, гостиниц и аппартаментов под сдачу там много. Койко-место в праздничный или выходной день в центре можно снять за 110 гривен за ночь.

Питание - 300 гривен/день

Во Львове работает большое количество интересных тематических ресторанов, например, Крыивка. Средний чек здесь составляет - 120 гривен. Немного выше ценник в ресторане Масон - от 200 гривен. Также Львов переполнен кофейнями, ресторанами и барами, средний чек в которых 70-150 гривен.

Что делать

Помимо гастротуров по тематическим ресторанам и кафе, туристы могут забраться на 65-метровую башню городской Ратуши, которая находится на площади Рынок. Подниматься придется высоко, поэтому желательно надеть удобную одежду. Стоимость входа - 30 гривен. Также в одном из старинных кварталов Львова на углу улиц Друкарская и Ставропигийская расположилась одна из первых аптек в Украине. Аптека до сих пор работает, но и дополнительно выполняет функцию музея. Вход в музейную часть аптеки обойдется посетителю в 15 гривен.

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Одним из важных аспектов поездки во Львов, являются храмы и соборы. Из-за географического расположения, Львов соединил в себе множество конфессий. Большинство храмов принадлежат греко-католической церкви. Также можно подняться на Замковую гору, где находится Высокий замок. Однако, вы не увидите древнего замка - от постройки 13 века осталась лишь стена. Зато на горе находится парк. А со смотровой площадки, на высоте 400 метров, открывается вид на весь Львов, включая и спальные районы.

Харьков, 2 дня, до 1500 гривен

Центр Харькова wikipedia.org

Дорога:

Поезд - от 130 гривен;

Автобус - от 250 гривен;

Bla Bla Car - от 250 гривен;

Авиа - от 1400 гривен.

Жилье - 80 гривен за ночь

Кровать в общем номере можно снять за 80 гривен за ночь. Двухместный отдельный номер обойдется в 300 гривен. Стоимость аренды апартаментов - 400 гривен.

Еда - 400 гривен/день

Завтракать можно в кафе-галерее Ampersand (ул. Сумская, 71). Здесь можно съесть суп, сэндвич, десерт и кофе. Средний чек - 150 гривен.

Пообедать или поужинать можно в кафе Гдебургер (Московский проспект, 5). В меню вы найдете 16 видов бургера. На улице Пушкинская, 35 расположена азиатское кафе, с едой в коробочках, где средний чек - 100 гривен.

Что делать

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Харьков второй по численности город в и считается научным центром страны. Есль Львов славится своими многочисленными соборами и храмами, то Харьков - своими научными институтами. В городе 142 научно-исследовательских института и 45 высших учебных заведения.

Площадь Свободы - сердце города, считается самой большой площадью в Европе. Её площадь - 11,9 гектара. С площади открывается вид на Госпром (Дом государственной промышленности). Это один из первых советских небоскребов, построенных в стиле советского конструктивизма.

В Харькове есть музей Южной железной дороги. Здесь под открытым небом представлены макеты и настоящие раритетные паровозы и составы. Вход в музей бесплатный. Адрес: ул. Евгения Котляра 15в.

Одесса, 2 дня, 1200 гривен

Одесская опера wikipedia.org

Дорога:

Поезд - от 120 гривен;

Автобус - от 250 гривен;

Bla Bla Car - от 300 гривен;

Авиа - от 1700 гривен.

Жилье - 140 гривен за ночь

В праздничный день арендовать жилье в центре можно за 140 гривен с человека. За эти деньги вы получите интернет, завтрак, кровать в общей комнате и камеру хранения для вещей. Арендовать отдельный двухместный номер - 350 гривен, апартаменты на двоих - 450 гривен.

Питание - 150 гривен/день

Съесть суп за 9 гривен с салатом за 15.50 можно в заведении под названием “Жарю-Парю”. Это сеть, поэтому ресторанов несколько. Найти их можно по адресу: Успенская 28/30; Льва Толстого, 24; Пастера, 11; Старосенная площадь. Средний чек в “Жарю-Парю” выйдет в 50 гривен.

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Поесть блинчиков, фалафеля и бургеров можно на Ярмарке на Дерибасовской, которая расположилась напротив самых дорогих одесских ресторанов. Как правило, стоимость блюд на ярмарке не превышает 60 гривен.

Что делать

Гулять. Гулять по Дерибасовской улице, которая является главной достопримечательностью в городе. На ней вы увидите памятник основателю Одесского порта - Иосифу де Рибасу. На ней также находится 12 стул из романа “12 стульев” и городской сад, в котором установлен “поющий” фонтан.

Также на пересечении улиц Дерибасовская и Преображенская находится другое памятное сооружение - Пассаж. Гостиница и торговая зона “Пассаж” был построен в 19 веке.

Недалеко от Дерибасовской находится Оперный театр, где также неподалеку находится Потемкинская лестница, ведущая к морю и к одесскому порту. В порту можно покататься на катере и посмотреть на вид города с моря. Средняя стоимость такой поездки - 100 гривен.

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