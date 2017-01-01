Банкомат "съел" карточку: что делать

Существует несколько способов возврата карты из банкомата.

Украинцы могут столкнуться с проблемой невозврата карты из банкомата. Вернуть пропажу можно несколькими методами.

Об этом сообщает Znaj.ua.

Если вашу карточку “съел“ банкомат - не паникуйте! Вы можете воспользоваться инструкциями, предоставленными специалистами из контактного центра.

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Для того, чтобы вернуть себе карточку, которую “проглотил“ банкомат, необходимо от 3 до 5 минут удерживать нажатой клавишу “Отмена“ и ни в коем случае ее не отпускать.

Некоторое время спустя банкомат предложит вам отменить операцию. Не отпуская клавишу “Отмена“ нажмите на экране или через соответствующую кнопку вариант “Да“ и вы тут же получите вашу карточку обратно.

Вот еще несколько советов на случай, если банкомат не отдает вашу карту:

1. Можно подождать 10 минут, пока банкомат перезагрузится

Бывает такое, что программное обеспечение сбрасывает все операции самостоятельно, и выплевывает вашу карту обратно.

2. Свяжитесь с вашим банком или компанией, которая обслуживает банкомат

Вы можете позвонить на гарячую линию вашего банка, чтобы сообщить им о случившемся и заблокировать карту. Если удалось узнать номер компании, которая обслуживает банкомат, то свяжитесь и с ее работниками. Компания может прислать специалиста, который достанет вашу карту.

3. Попытайтесь понять, почему вашу карту проглотил банкомат

Бывает такое, что банкомат очень медленно работает из-за каких-то манипуляций, которые проделали с ним аферисты. Иногда случается, что механизм извлечения не работает и выталкивает карту так, что видно только ее края.

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В США, например, ваша карта выталкивается гораздо раньше, чем в Европе. Есть несколько стран, в которых длина пин-кода может отличаться от привычного нам четырехзначного.

Есть вероятность, что вы просто несколько раз ввели неправильный код.

4. Запишите время и запомните месторасположение банкомата

Запишите время, когда банкомат проглотил вашу карту. Упомяните как можно больше деталей: дату, место, где вы находитесь, тип банкомата (если возможно).

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