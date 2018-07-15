Как "разводят" украинцев на автомобильных рынках

Мошенники часто орудуют на украинских автомобильных рынках.

Покупка-продажа подержаной машины на автомобильном рынке всегда предполагает риск. Автомобиль может оказаться в плохом техническом состоянии или возможен обман при расчете.

Об этом сообщает ТСН.

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В Луцке семейная пара решила продать автомобиль на еврономерах за 1800 долларов. Покупатель нашелся быстро, сделка состоялась, однако купюры оказались фальшивыми.

Машину супруги приобрели полгода назад, но оказалось, что для семьи с двумя детьми она маловата. Деньги за продажу Audi пересчитывали в самом авто. Цегловский убежден, что они были настоящие, а потом конверт подменили. “Мы с ними поменялись местами. Я сел на пассажирское кресло, он – за руль. И положил уже в сумку деньги, повторно не пересчитывая“, - пояснил продавец.

О том, что все купюры фальшивые, он узнал уже через полчаса в банке, и сразу вызвал полицию.

“Купюры изъяты и направлены на исследование, после которого будет установлено происхождение этих денег. Сейчас устанавливается лицо, которое приобрело этот автомобиль“, - рассказала пресс-секретарь волынской полиции Анна Павловская.

На авторынке говорят, что ничем помочь не могут, ведь процесс купли-продажи не их компетенция.

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“Мы этим не занимаемся. Мы только бронируем места для людей, которые там продают машины“, - пояснил директор КП “Автопарксервис“ Сергей Денисенко.

Юристы говорят, что такая мошенническая схема является распространенной. Чтобы не попасть на крючок аферистов, они советуют проверять деньги и оформлять документы только со специалистами.

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