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Как "разводят" украинцев на автомобильных рынках

Комментариев: 3
Мошенники часто орудуют на украинских автомобильных рынках.
Любую сделку лучше проводить со специалистами
Любую сделку лучше проводить со специалистами
depositphotos.com

Покупка-продажа подержаной машины на автомобильном рынке всегда предполагает риск. Автомобиль может оказаться в плохом техническом состоянии или возможен обман при расчете.

Об этом сообщает ТСН.

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В Луцке семейная пара решила продать автомобиль на еврономерах за 1800 долларов. Покупатель нашелся быстро, сделка состоялась, однако купюры оказались фальшивыми.

Машину супруги приобрели полгода назад, но оказалось, что для семьи с двумя детьми она маловата. Деньги за продажу Audi пересчитывали в самом авто. Цегловский убежден, что они были настоящие, а потом конверт подменили. “Мы с ними поменялись местами. Я сел на пассажирское кресло, он – за руль. И положил уже в сумку деньги, повторно не пересчитывая“, - пояснил продавец.

О том, что все купюры фальшивые, он узнал уже через полчаса в банке, и сразу вызвал полицию.

 “Купюры изъяты и направлены на исследование, после которого будет установлено происхождение этих денег. Сейчас устанавливается лицо, которое приобрело этот автомобиль“, - рассказала пресс-секретарь волынской полиции Анна Павловская.

На авторынке говорят, что ничем помочь не могут, ведь процесс купли-продажи не их компетенция.

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 “Мы этим не занимаемся. Мы только бронируем места для людей, которые там продают машины“, - пояснил директор КП “Автопарксервис“ Сергей Денисенко.

Юристы говорят, что такая мошенническая схема является распространенной. Чтобы не попасть на крючок аферистов, они советуют проверять деньги и оформлять документы только со специалистами.

Ранее сообщалось о том, чего хотят “евробляхеры“.

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Комментариев (3)
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карлуша  (аноним)  16.07.2018, 02:09
Оценка:  0
карлуша
разводят лохов по всему миру, но особенно на России)))
гость  (аноним)  16.07.2018, 00:02
Оценка:  +1
гость
При чем тут автомобили? Можно телефон, ноутбук и квартиру продать за фальшивки.
БигХреномир рулит как всегда, со своими статьями. Больше ничего не произошло. Все ровно в государстве.
Евробляхеры виноваты, а все остальное - норм!
гость  (аноним)  15.07.2018, 22:58
Оценка:  +2
гость
Жыдо-масонский-цыгано-кацапский развод на доверии!!!!
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