Почему украинцы тратят больше, чем зарабатывают – инфографика

За год украинские зарплаты выросли на 30%, а пенсии на 9%.

В соответствии с данными Госстата украинцы второй год подряд живут в долг и тратят ранее накопленные средства. В начале 2018 украинцы потратили на 3,3% больше, чем заработали. Почему так произошло и что будет дальше?

Об этом сообщает Сегодня.

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Главные источники доходов украинцев - это зарплаты, пенсии, пособия, соцвыплаты. Причем как в деньгах, так и в процентах доходы населения увеличились за год почти на треть, составив более 157 млрд грн. Особенно “разбогатели“ пенсионеры, у которых ежемесячный доход составил более 5000 грн на человека. Но на самом деле в этих доходах учтены и субсидии на оплату “коммуналки“.

Почти все заработанное у народа уходит на покупку товаров и услуг, причем денег не хватает, как и год назад, - люди пускают в ход сбережения и берут кредиты. Это, по мнению финансовых аналитиков, главная тенденция двух последних лет.

Что происходит в кошельке украинца segodnya.ua/

Финансовые аналитики объясняют рост доходов увеличением зарплат, прежде всего минимальных, и осовремениванием пенсий, в том числе военным пенсионерам, которым пересчитали их выплаты в январе-феврале 2018 г.

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“Реальные, то есть с учетом инфляции, зарплаты выросли за год почти на 30%, - говорит исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. - Прежде всего заработки поднялись за счет отбеливания зарплат, так как их большую часть стали платить официально, а меньшую часть - в конвертах. Но рост доходов работающих привел к дальнейшему расслоению населения по уровню доходов, прежде всего речь идет о пенсионерах. Если год назад у тех, кто получает минимальную пенсию, на еду уходило 82% доходов, то теперь - 90%“.

Прогноз: доходы будут расти

По мнению экспертов, в этом году продолжится рост зарплат и пенсий, как обычно бывает в предвыборные годы.

“Выплаты пенсионерам и малообеспеченным в этом случае будут расти и это вместе со снижением инфляции приведет к тому, что люди прекратят тратить накопленное, и жизнь улучшится“, - уверен Пендзин.

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