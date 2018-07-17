Киевляне продают карточки метро, купленные по старой цене

Соответствующие объявления опубликованы на профильных сайтах.

Объявления о продаже начали появляться еще 14 июля Скриншот

Во вторник, 17 июля, появилась информация о том, что киевляне начали продавать проездные, приобретенные по старой цене.

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Все желающие могут приобрести бесконтактную карту на 100 поездок по цене от 500 до 560 гривен. По новым ценам проездной будет стоить 650 гривен.

Напомним, 14 июля в Киеве состоялось повышение тарифов в общественном транспорте. В частности, поездка в метро теперь стоит 8 гривен вместо 5.

Ранее сообщалось о том, что в киевском метро люди стояли в огромных очередях, чтобы купить проездные по старой цене.

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