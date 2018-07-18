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"Письма счастья" клиентам ПриватБанка: как уберечься

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В банке сообщили о новой схеме мошенников, от которой страдают люди.
Таким образом аферисты выманивают деньги
Таким образом аферисты выманивают деньги
depositphotos.com

Клиентам Приватбанка начали приходить “письма счастья“, при помощи которых мошенники выуживают деньги у людей. Обычно сообщения поступают в электронную почту или мессенджеры (Telegram, Viber, WhatsApp и др.), и в них говорится о пополнении карточного счета посторонним человеком. Чтобы узнать больше о “случайно поступивших средствах“ владельцу карты предлагается перейти по ссылке, которая ведет на фальшивую квитанцию с фишинговым сайтом Приват24.

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Об этом сообщает UBR.ua со ссылкой на пресс-службу госбанка со ссылкой на свое подразделение кибербезопасности. И даже показала, как выглядит фальшивая банковская страница.

 “Приватбанк предупреждает своих клиентов не открывать такие сообщения от мошенников и не реагировать на даже самые заманчивые сообщения о неожиданных денежных переводах. Также ни в коем случае нельзя вводить свои логин и пароль на поддельных банковских сайтах“, - говорится в сообщении финучреждении.

Жертве приходит сообщение о начислении средств
Жертве приходит сообщение о начислении средств
Скриншот

После клиента ПриватБанка перенаправляют на фишинговый сайт
После клиента ПриватБанка перенаправляют на фишинговый сайт
Скриншот

Ранее сообщалось о том, как разводят украинцев на автомобильных рынках при продаже машины.

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Теги: украина, обман, приватбанк, мошенники
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Комментариев (1)
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Goldy777    18.07.2018, 12:25
Оценка:  +2
Goldy777
Первое, на что надо обратить внимание в сообщении - отсутствие строки о текущем балансе!
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