"Письма счастья" клиентам ПриватБанка: как уберечься

В банке сообщили о новой схеме мошенников, от которой страдают люди.

Клиентам Приватбанка начали приходить “письма счастья“, при помощи которых мошенники выуживают деньги у людей. Обычно сообщения поступают в электронную почту или мессенджеры (Telegram, Viber, WhatsApp и др.), и в них говорится о пополнении карточного счета посторонним человеком. Чтобы узнать больше о “случайно поступивших средствах“ владельцу карты предлагается перейти по ссылке, которая ведет на фальшивую квитанцию с фишинговым сайтом Приват24.

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Об этом сообщает UBR.ua со ссылкой на пресс-службу госбанка со ссылкой на свое подразделение кибербезопасности. И даже показала, как выглядит фальшивая банковская страница.

“Приватбанк предупреждает своих клиентов не открывать такие сообщения от мошенников и не реагировать на даже самые заманчивые сообщения о неожиданных денежных переводах. Также ни в коем случае нельзя вводить свои логин и пароль на поддельных банковских сайтах“, - говорится в сообщении финучреждении.

Жертве приходит сообщение о начислении средств Скриншот

После клиента ПриватБанка перенаправляют на фишинговый сайт Скриншот

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