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Крутые тачки и алкоголь: как провели выходные украинские прокуроры

Комментариев: 4
Журналисты выяснили, на каких автомобилях ездят украинские чиновники.
Lincoln Navigator семьи Стратюков
Lincoln Navigator семьи Стратюков
bihus.info

В воскресенье, 8 июля, на территории спортивного комплекса Национальной академии прокуратуры Украины состоялись финальные соревнования по мини-футболу среди работников прокуратур разных областей Украины на “Кубок Генерального прокурора Украины“. Журналисты зафиксировали, как прокуроры приезжали на футбол на автомобилях друзей и ближайших родственников: бабушек, тещ и жен. Также зафиксировали служебные и незадекларированные авто.

Об этом сообщает Bihus.info.

Прокурор ГПУ Сергей Павчук приехал на соревнования на Mercedes-Benz ML 320, который записан на 66-летнюю Ангелину Донченко из Яремчи и отсутствует в декларации прокурора. С недвижимого имущества Павчук задекларировал лишь комнату на 16 кв м, которая принадлежит ГПУ.

Сергей Павчук
Сергей Павчук
bihus.info

Mercedes-Benz ML 320
Mercedes-Benz ML 320
bihus.info

Прокурор ГПУ Александр Митла приехал на футбол на Lexus GX 470. Авто задекларировано, но принадлежит не прокурору. В комментарии он сказал, что внедорожник дал ему друг, чтобы прокурор следил за машиной.

Журналисты выяснили, что владелец Lexus, на котором ездит прокурор, экс-бизнесмен, вышедший из всех фирм, которыми ранее владел.

Заместитель прокурора Киевской области Ярослав Бендик приехал на автомобиле Volkswagen Touareg. Авто записано на его 72-летнюю тещу Марию Лукьяненко. Женщина занимается розничной торговлей с лотков и на рынках. 

Ярослав Бендик
Ярослав Бендик
bihus.info

На Lexus 350 своей жены приехал другой заместитель главного прокурора Киевской области - Игорь Грабец. Его жена - судья Хозяйственного суда Светлана Грабец.

Lexus 350, владелец - Светлана Грабец
Lexus 350, владелец - Светлана Грабец
bihus.info

Начальник отдела прокуратуры города Киева Василий Смитюх приехал на футбол на INFINITI M35. Авто отсутствует в декларации, а его владелец - брат прокурора, экс-нардеп от Партии регионов - Григорий Смитюх.

INFINITI M35 Василия Смитюха
INFINITI M35 Василия Смитюха
bihus.info

Во время соревнований журналисты зафиксировали, как прокурор пил пиво.

“После чего, уже в нетрезвом состоянии, сел за руль“, - отмечается в сообщении.

По словам журналистов, прокурор в нетрезвом состоянии сел за руль
По словам журналистов, прокурор в нетрезвом состоянии сел за руль
bihus.info

Ранее сообщалось о том, в каких банках хранят деньги украинские чиновники.

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Теги: прокуроры, украина, автомобили, имущество, декларации
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Комментариев (4)
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кость  (аноним)  18.07.2018, 12:17
Оценка:  0
кость
кого уволили со скандалом ? а так то просто треп
жити по новому - а ощущения те же.
Таврія    18.07.2018, 11:55
Оценка:  0
Таврія
Що тут казати,таке ми дозволяємо.
Таврія    18.07.2018, 11:57
Оценка:  +1
Таврія
Була світла надія,що Майдан змінить державу,нажаль поки залишилась тільки надія.
BizzON1979    18.07.2018, 11:45
Оценка:  -1
BizzON1979
Гуляй братва !
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