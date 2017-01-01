Сколько денег готовы потратить депутаты, чтобы остаться у власти

Рыбалка еще вообще ничего не решил относительно грядущих выборов, поскольку это "дорогое удовольствие".

Депутаты ушли на каникулы, чтобы с новыми силами вернуться к борьбе за влияние. Сколько денег они готовы отдать, чтобы удержаться на плаву?

Об этом сообщает ТСН.

Розенблат уверяет, что променял успешный бизнес на работу в парламенте недаром, ведь хочет создать условия, чтобы каждый человек нашел свое будущее.

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Обвинения в коррупции политик отверг: "Только мажоритарный округ. Я же знаю, что это борьба, я был настроен. Когда я пошел в парламент, мне сказали – закончишь очень плохо", - рассказал он. И добавил, что сейчас большее внимание должен быть приковано к работе штабов и агитации.

Баллотироваться по своему кругу намерен и Яценко. Реплики про сотни тысяч и даже миллионы долларов он отвергает. При этом много в свой округ Яценко не вкладывает – по его мнению, сумма больше миллиона небольшая. Точно не о таких суммах идет речь у Романюка, который не нанимает политтехнологов и делает все самостоятельно. "Это в пределах, мне кажется, до 50 тысяч долларов. В зависимости от того, какая будет конфигурация в округе, возможно и 100 тысяч долларов", - рассказал он о расходах на рекламу. Такие деньги он платить готов, а красной линией для себя назвал сумму 500 тысяч долларов.

Рыбалка еще вообще ничего не решил относительно грядущих выборов, поскольку это "дорогое удовольствие". От финансирования Радикальной партии он открестился, а от вопроса о конкретных суммах – просто сбежал. Гопко же откровенно говорит о том, что в следующий состав парламента может не попасть, а Дубинин смеется, что к выборам надо прожить еще целый год.

Ранее сообщалось о том, в каких банках хранят деньги народные депутаты Украины.