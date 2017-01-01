Как тратят деньги и на чем экономят украинцы - инфографика

Львиную часть дохода украинцы тратят на оплату коммунальных услуг и продуктов питания.

Половину своих доходов украинцы тратят на еду; при этом эксперты отмечают, что такая ситуация сложилась из-за корреляции высоких цен на продукты и низких зарплат.

Об этом сообщает Сегодня.

Покупают продукты, алкоголь и сигареты, а также оплачивают “коммуналку“

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Самая большая часть расходов вполне ожидаемо приходится на питание. Так, по данным Государственной службы статистики, за первый квартал этого года украинцы в среднем потратили на еду 42,1% своих доходов – почти 212 млрд грн.

На втором месте по тратам расположились счета за газ, свет, электроэнергию и т.д., за это украинцы отдали 11,6% доходов – 58,3 млрд грн. Следом идут расходы на транспорт – 9,5%, либо же 47,7 млрд грн.

Не особо отстают расходы на алкогольные напитки и табачные изделия, которых украинцы в первом квартале этого года скупили на 37,9 млрд грн – 7,6% от общих доходов.

На чем украинцы чаще всего экономят segodnya.ua

На чем украинцы экономят больше всего

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Довольно печальная статистика с другими тратами: так, меньше всего денег украинцы отдают за образование – всего 6 млрд грн, что составляет 1,2%. Чуть больше, но тоже немного, тратят на рестораны и отдых – 14,5 млрд грн (2,9%) и 16,1 млрд грн (3,2%) соответственно.

Такие показатели не удивительны, ведь, согласно исследованиям различных организаций, украинцы стараются экономить именно на отдыхе, ужинах в ресторанах или кафе, походах в кино или театр, т.е. именно на культурной части времяпрепровождения.

О чем говорит внезапное падение Индекса потребительского доверия

За первые три месяца 2018 г. Индекс потребительского доверия в Украине упал на 3 пункта и сейчас составляет всего 58 пунктов (по шкале от 0 до 200). Если индекс превышает 100 пунктов – это значит, что в стране преобладают оптимистические настрои, если же показатели ниже 100 – это преобладание пессимистических настроев.

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“Потребители остаются осторожными в затратах, поскольку уровень их уверенности является самым низким в Европе. Однако даже в условиях потребительского пессимизма бизнес с оптимизмом смотрит в будущее, и эти улучшающиеся тенденции создают почву для развития: бизнес отходит от тактики выживания и вместо этого использует возможности для устойчивого развития конкуренции“, – отмечает Вайос Диморагас, Генеральный директор Nielsen в Украине и Беларуси.

Ранее сообщалось о том, почему украинцы больше тратят, чем зарабатывают.