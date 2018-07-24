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Сколько денег нужно потратить на питание семьи в Украине – инфографика

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Журналисты сравнили стоимость продуктов на неделю в 2016 и 2018 годах.
По приблизительным подсчетам, на питание придется потратить 1500 гривен в неделю
По приблизительным подсчетам, на питание придется потратить 1500 гривен в неделю
depositphotos.com

Во Всемирном банке заявил, что уровень бедности в Украине вырос до 25%. Это связано с экономическим кризисом, который начался в 2014 году. Журналисты посчитали, во сколько обойдется приготовление еды для семьи на семь дней.

Об этом сообщают Вести.

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Стоимость скромного недельного меню (продукты средней ценовой категории и “готовили“ из них небольшие порции) составила 1500 грн или 6000 грн в месяц. При учете, что средняя зарплата в Украине составляет 8725 грн, получается, что на коммуналку, проезд, оплату садика и школы, одежду и покупку бытовой химии остается не более 2725 грн в месяц.

По сравнению с ценами полуторагодичной давности больше всего, практически в два раза, подорожали молочные и мясные продукты, молоко, сливочное масло, сыр и творог, а также мясо птицы и свинины, морская рыба. Также подорожали и овощи. Единственное, на чем практически не поменялись ценники - крупы и консервы.

Стоимость минимального набора продуктов на неделю для семьи
Стоимость минимального набора продуктов на неделю для семьи
vesti-ukr.com

Меню на неделю для семьи
Меню на неделю для семьи
vesti-ukr.com

Ранее сообщалось о том, что мясо в Украине подорожало на четверть.

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Теги: продукты питания цены, продукты питания украина, цены на продукты питания в украине, украина 2018
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Комментариев (1)
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Лариса  (аноним)  24.07.2018, 18:37
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Лариса
Да, мне бы прокормить моего африканца, бананы требует ящиками!!!
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