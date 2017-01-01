Сделают все: сколько стоят в Украине поддельные документы - СМИ

Дельцы предлагают украинцам по-быстрому оформить брак, документы на авто или даже зарегистрировать компанию.

Предприимчивые представители “фирм-посредников“ предлагают украинцам оперативно оформить практически любые документы. Особенно востребованной считается регистрация фиктивных браков.

Об этом сообщает UBR.

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По словам юристов, хоть такие браки оформляются под ширмой легальности, на настоящих бланках, все равно данная деятельность вне закона - фиктивные браки в Украине запрещены.

Стоимость же “услуги“ стартует от $2 тыс. разового взноса, плюс $150 ежемесячно оплачивается “подставной“ жене за содержание. При этом могут нагло подделать свидетельство о браке, но лишь в случае большой выгоды.

“Так было с двумя квартирами в Киеве около метро “Печерская“, с дачей под Киевом и т.д. Фиктивная наследница хотела забрать у 75 летней вдовы наследство. Но Печерский суд им отказал“, - рассказал правозащитник Эдуард Багиров.

Совсем уж откровенными подделками промышляют фирмы-посредники, на пару с “черными нотариусами“ в сфере создания фиктивных предприятий, говорят юристы. Тут прайсы стартуют от $1 тыс.

“Фиктивные компании создаются с целью избежать налогообложения. Замешаны здесь не только фирмы-посредники, но и недобросовестные нотариусы. Часто, при попустительстве местных властей“, - рассказал адвокат, партнер ЮК “Альянс правовых сил“ Юрий Рожков.

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Нередко фирмы-посредники предлагают помощь в изготовлении чуть ли не полного пакета документов для автомобилистов: начиная от прав и техпаспортов и заканчивая получением водительских прав международного образца. И чаще всего в этом нет никакого криминала, говорят юристы, но нужно понимать, что работают они все так же через связи в МВД.

Обращаться к ним есть смысл, только если сроки поджимают, поскольку все те же документы можно сделать легально, если дольше подождать.



“При получении водительского удостоверения уплачивается сбор в размере 227 грн, и лучше данный документ все же получать в сервисных центрах МВД, а не пользоваться услугами, которые предлагаются по сомнительной рекламе. Поскольку существует вероятность получения фальшивого документа“, - предупреждает Татьяна Лежух-Вовк.

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