Сколько стоит отдых в Болгарии для украинцев

Отдых в Греции и Турции стоит намного дороже.

Дешевле всего добраться в Болгарию автобусом - билет около 1000 гривен depositphotos.com

Болгария – популярная страна среди украинских туристов. Миллионы отдыхающих со всего мира привлекают здесь песчаные пляжи, мягкий климат и приемлемые цены.

Об этом сообщают ФАКТЫ. ICTV.

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Евростат подсчитал – туристические услуги в Болгарии самые дешевые в Европе. Пик сезона это июль-август, но путевки лучше заказывать за полгода. Тогда неделя отдыха на двоих обойдется на четверть дешевле – 500 евро (около 15 500 гривен). Аренда лежака от 2 до 5 евро (от 62 до 155 гривен), столько и зонтики. Но для постояльцев отелей они бесплатные.

Однокомнатные апартаменты в Болгарии на четырех за 35 евро в сутки. Или уютный гостиничный номер на двоих прямо на острове за 50 евро (1550 гривен). Есть и шикарные апартаменты за 120 евро (около 3720 гривен).

Среди удовольствий и вкусная балканская кухня по доступным ценам. Обед на двоих – 15 евро (около 460 гривен), 2-3 евро (62-93 гривны) огромная порция известного шопского салата, такая же цена на жареное мясо или рыбу.

Ранее сообщалось о том, сколько роскошных яхт купили украинские чиновники.