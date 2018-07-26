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Украинцы тратят все свои деньги на еду и "коммуналку"

Комментариев: 4
Украинцы настроены пессимистично и считают, что в стране кризис.
Продукты питания в Украине существенно подорожали
Продукты питания в Украине существенно подорожали
depositphotos.com

В киевских супермаркетах очереди, на “лентах“ продукты питания. Покупатели признаются, большинство их денег уходит на оплату еды и “коммуналки“. На отдых и образование средств нет.

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Большинство украинцев готовы пренебрегать собственным здоровьем и отдыхом. По данным службы статистики, около 42% месячного дохода уходит на продукты, 11,6% на “коммуналку“, 9,5% на транспорт, 7,6% на алкоголь и сигареты.

Появление в ТОПе трат расходов на алкоголь и сигаретные изделия неслучайное. Психологи объясняют, таким образом люди пытаются “затупить“ отчаяние и стресс.

Ранее сообщалось о том, что украинцев заставят платить за “коммуналку“ больше.

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Теги: украина, доходы, расходы, на что тратят деньги украинцы
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Источник: tsn.ua

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  26.07.2018, 15:05
Оценка:  0
гость
Правильно, нам хлеба не надо - работу давай! Какой отдых? 4-й год без отпуска, т. к. на 3-х не хватает, жену с ребенком отправить наскреб, сам по выходным - бухать, вот и весь отдых в козлячей стране.
гость  (аноним)  26.07.2018, 14:54
Оценка:  0
гость
На коммуналку не 11, а все 80.
гость  (аноним)  26.07.2018, 14:49
Оценка:  0
гость
Ну да. А "западные партнеры" еще требуют поднять тарифы. Геноцид собственного народа, господа министры и гарант. И чем дальше, тем больше. Вон недавно отчитались, что субсидий выплатили меньше на 40%. Отказывают каждому второму.
Агент_Смитт    26.07.2018, 14:39
Оценка:  +1
Агент_Смитт
Не рабам отдых не нужен. Все равно мы живем для того чтобы завтра сдохнуть, так что бухай биоматериал и ни о чем не думай! Слава Украине!
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