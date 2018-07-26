Украинцы тратят все свои деньги на еду и "коммуналку"

Украинцы настроены пессимистично и считают, что в стране кризис.

В киевских супермаркетах очереди, на “лентах“ продукты питания. Покупатели признаются, большинство их денег уходит на оплату еды и “коммуналки“. На отдых и образование средств нет.

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Большинство украинцев готовы пренебрегать собственным здоровьем и отдыхом. По данным службы статистики, около 42% месячного дохода уходит на продукты, 11,6% на “коммуналку“, 9,5% на транспорт, 7,6% на алкоголь и сигареты.

Появление в ТОПе трат расходов на алкоголь и сигаретные изделия неслучайное. Психологи объясняют, таким образом люди пытаются “затупить“ отчаяние и стресс.

Ранее сообщалось о том, что украинцев заставят платить за “коммуналку“ больше.