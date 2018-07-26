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Дешево и сердито: как бюджетно отдохнуть за границей

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Недорогой отдых возможен, но его сложно отнести к комфортному.
Верин за свою крышу над головой заплатил лишь раз - купил палатку
Верин за свою крышу над головой заплатил лишь раз - купил палатку
depositphotos.com

Опытные путешественники дали несколько советов, как сэкономить при планировании отпуска. Интересный факт: покупать билеты лучше с дешевых компьютеров и смартфонов, ведь таким образом коэффициент стоимости билета будет минимальным.

Об этом сообщают ФАКТЫ.ICTV.

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Львиная доля в стоимости путешествия – расходы на проживание. Но путешественники научились сводить эту статью расходов почти до нуля. Велосипедист Руслан Верин за свою крышу над головой заплатил лишь раз. Купил хорошую палатку. Более комфортный вариант – каучсерфинг.

Для тех, кто хочет жить в гостинице, может пригодиться следующий совет: бронировать жилье не заранее, а накануне заезда. Но здесь есть риск – к этому времени номера могут быть разобраны, и турист останется без крыши над головой.

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Самый простой способ экономии на питании – приготовление еды самостоятельно. На продукты автостоперы Анна и Богдан тратят от $1 до $5 в день.

А как же быть, когда вы проголодались в центре города, где много туристов? Минимально поесть стоит 10 евро. Некоторые путеводители советуют питаться там, где едят местные. В таких заведениях действительно не дорого, но часто приходится стоять в очередях.

Ранее сообщалось о том, сколько стоит бюджетный отдых-2018.

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