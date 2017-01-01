Сколько стоит жизнь в Болгарии: зарплаты и "коммуналка"

Болгария вступила в Евросоюз около 10 лет назад. Уровень жизни в этой стране выше, чем в Украине.

Экономическая ситуация в Болгария по сравнению с европейскими государствами нестабильная. Уровень зарплат здесь невысокий и болгары вынуждены выезжать на заработки за рубеж.

Об этом сообщают ФАКТЫ. ICTV.

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Журналисты сравнили жизнь простых граждан и обеспеченного бизнесмена. Ценка и Валентин – живут в городе Плевене в 150 км от Софии. Мужчина получает высокую пенсию (работал в исправительной колонии) - 800 левов, или 12 тыс гривен. Но этих денег все равно не хватает, поэтому работает учителем.

Ценка на работу ездит в Софию. Преподает в лицее и дает частные уроки. За это получает 15 тыс на наши деньги. И почти половину дохода семья тратит на продукты. Кусается и коммуналка в Болгарии. За трехкомнатную один человек платит 1600 грн и это без отопления. Одежда семья, как правило, покупает подержанную.

Дамиан один из успешных болгарских бизнесменов. В 32 он имеет самый большой в стране интернет-магазин. Бизнесу 4 года. В штате 2 десятка работников. Свою фирму открыл за сутки и 50 евро.

Сколько зарабатывает не говорит – коммерческая тайна. Но денег хватает, чтобы несколько раз в год путешествовать. Недавно Дамиан вернулся с Филиппин, имеет дорогую машину. За 450 евро арендует квартиру в элитном районе. 75 евро платит за частную медстраховку. Но таких, как он, в Болгарии единицы.

Ранее сообщалось о том, что в Украине можно получить совершенно бесплатно.