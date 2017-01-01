Как спрятать деньги, чтобы их не нашли воры

Эксперт показал, как домушники обыскивают квартиры.

Лето – время отпусков и квартирных краж. Эксперт рассказал, как сохранить кровно заработанные.

Об этом сообщает Сегодня.

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“Они разбираются, ходят по магазинам, смотрят новшества, покупают замки и пробуют [их открывать] силовым способом, отмычками. Они вкладывают деньги в свое развитие, поэтому развиваются двери и замки, а преступники остаются шаг впереди“, – говорит адвокат, эксперт по безопасности Михаил Гулак.

Журналисты спрятали четыре купюры в разные места в квартире – в самый нижний ящик шкафа, в духовку, в пылесос и под матрац.

Первый тайник обнаружили буквально за 40 секунд – это был тайник в пылесосе.

“Чаще всего так и происходит – если вот одна вещь на видном месте“, – говорит Гулак.

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Еще через минуту эксперт нашел купюру в духовке, вскоре третью и четвертую. На все ушло меньше пяти минут. Обычно именно столько проводят преступники в чужой квартире после взлома замков, ведь воры заранее знают, где искать ценности.

“Под подушкой, под матрасом, под умывальником, в технике, где можно отверткой раскрутить и закрутить... Обязательно он бы посмотрел в холодильнике, в духовом шкафу, в кондиционере, в пылесосе, в утюге“, – перечисляет Гулак.

В качестве инвестиций эксперт советует, если есть такая возможность, покупать недвижимость и землю.

Ранее сообщалось о том, как обманывают украинцев при продаже дешевых туров.