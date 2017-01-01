Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Дешево и сердито: Чиновники скупают иномарки по цене Жигулей

Комментариев: 0
В 2016-начале 2017 декларанты получили 1744 транспортных средства по цене от 48 до 50 000 гривен.
Некоторые из чиновников сумели приоберсти дорогие авто по цене Жигулей
Некоторые из чиновников сумели приоберсти дорогие авто по цене Жигулей
depositphotos.com

В январе 2017 года Национальный банк Украины запретил наличные расчеты на сумму большую 50000 гривен. Ранее этот лимит составлял 150 тысяч. Поэтому, чтобы обойти ограничения, соглашения о продаже автомобилей часто заключаются с заниженным ценам в документах. А если еще и покупателем является чиновник – то ему такие сделки выгодны вдвойне, поскольку позволяют избежать вопросов о происхождении состояния.

Об этом сообщает Bihus.info.

Читай также: Крутые тачки и алкоголь: как провели выходные украинские прокуроры

Предварительное исследование показало, что в 2016-начале 2017 декларанты получили 1744 транспортных средства по цене от 48 до 50 000 гривен. На этот раз мы обошли вниманием машины украинского, российского и советского производства, стоимость которых может быть более или менее актуальной, и подсчитали, что в 2017 году в декларациях появилось 936 “иномарок”, якобы стоят от 45 до 50 тысяч гривен.

Сколько дешевых автомобилей задекларировали украинские чиновники
Сколько дешевых автомобилей задекларировали украинские чиновники
bihus.info

Читай также: Главный дорожник Одессы забыл задекларировать Porsche Cayenne и Volkswagen Touareg

Как и в прошлый раз, самой популярной маркой оказался немецкий “автомобиль для народа” Volkswagen – 93 штуки. Также лидерами доверия есть такие японские бренды как Toyota (68 шт.) И Mitsubishi (58 шт.). Якобы за символические суммы чиновникам удалось стать владельцами 41 Mercedes-Benz, 30 Audi 29 BMW.

Из автомобилей класса “люкс” в ценовом диапазоне от 45 до 50000 представлены 13 Subaru, 7 Lexus, по 3 Dodge и Chrysler, 2 Land Rover и даже по одному Jeep Grand Cherokee и Jaguar S-Type.

Ранее сообщалось о том, что Гонтарева отдохнула в Индии за 12 тысяч евро.

Поделись:
Теги: чиновники, декларации, авто, иномарки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь