Дешево и сердито: Чиновники скупают иномарки по цене Жигулей

В 2016-начале 2017 декларанты получили 1744 транспортных средства по цене от 48 до 50 000 гривен.

В январе 2017 года Национальный банк Украины запретил наличные расчеты на сумму большую 50000 гривен. Ранее этот лимит составлял 150 тысяч. Поэтому, чтобы обойти ограничения, соглашения о продаже автомобилей часто заключаются с заниженным ценам в документах. А если еще и покупателем является чиновник – то ему такие сделки выгодны вдвойне, поскольку позволяют избежать вопросов о происхождении состояния.

Об этом сообщает Bihus.info.

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Предварительное исследование показало, что в 2016-начале 2017 декларанты получили 1744 транспортных средства по цене от 48 до 50 000 гривен. На этот раз мы обошли вниманием машины украинского, российского и советского производства, стоимость которых может быть более или менее актуальной, и подсчитали, что в 2017 году в декларациях появилось 936 “иномарок”, якобы стоят от 45 до 50 тысяч гривен.

Сколько дешевых автомобилей задекларировали украинские чиновники bihus.info

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Как и в прошлый раз, самой популярной маркой оказался немецкий “автомобиль для народа” Volkswagen – 93 штуки. Также лидерами доверия есть такие японские бренды как Toyota (68 шт.) И Mitsubishi (58 шт.). Якобы за символические суммы чиновникам удалось стать владельцами 41 Mercedes-Benz, 30 Audi 29 BMW.

Из автомобилей класса “люкс” в ценовом диапазоне от 45 до 50000 представлены 13 Subaru, 7 Lexus, по 3 Dodge и Chrysler, 2 Land Rover и даже по одному Jeep Grand Cherokee и Jaguar S-Type.

Ранее сообщалось о том, что Гонтарева отдохнула в Индии за 12 тысяч евро.