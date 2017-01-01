Какие вопросы нужно задать строителям, чтобы не потерять свои деньги

Лето – время ремонтов. Читайте далее, как избежать издержек.

Перед тем, как воспользоваться услугами ремонтной бригады, нужно убедиться, что перед вами добросовестные профессиональные мастера. Чтобы составить краткое резюме и личное впечатление от ремонтников, нужно задать им несколько ключевых вопросов.

Об этом сообщает портал Domik.ua.

1. Сколько готовых объектов (квартир, домов, офисов) рабочие сдали заказчику?

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- Важно знать, сколько людей до вас сотрудничали с бригадой мастеров и остались довольны результатом.

- Можно попросить контакты предыдущих работодателей и спросить у них о качестве и темпах работы бригады.

2. Какие узкопрофильные специалисты работают в бригаде?

Это важный момент, если вы затеяли капитальный ремонт или ремонт в неотделанной квартире новостройки. Вам понадобятся услуги рабочих узкой специализации - сантехники, электрики, плиточники. Поинтересуйтесь, как бригада будет делать разводку по квартире, и подключать системы водо- и электроснабжения.

3. Сколько времени уйдет на ремонт?

Дедлайн важен в любой работе. Вам как владельцу нужно знать точную дату сдачи объекта с готовым ремонтом.Так вы будете планировать окончательный переезд в отремонтированную квартиру, покупку и транспортировку мебели и наконец - новоселье.

Пусть бригада мастеров укажет дату сдачи объекта с готовым ремонтом и расскажет о форс-мажорных ситуациях, которые могут затормозить процесс работы.

Совет. Важно внести этот пункт в договор.

4. Как вы будете оплачивать работу нанятых мастеров?

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Существует несколько способов оплаты услуг ремонтников: авансом - перед началом работ или по факту принятия ремонта.

Целесообразно оплачивать услуги бригады поэтапно.

Совет. Спросите о возможности фиксации в договоре стоимости ремонта за квадратный метр.

5. Кто ответственен за черновые и чистовые материалы в процессе ремонта?

Нужно выяснить, кто и по какой схеме займется подсчетом количества черновых/чистовых материалов. Спросите, как рабочие будут поступать, если материалов не хватит или останется много.

6. Как будет происходить контроль бригады?

Поинтересуйтесь, как рабочие предлагают осуществлять контроль их работы.

Совет. Какими бы честными не казались рабочие, их нужно тщательно контролировать. Несколько ваших внеплановых проверок не помешают, и приучат бригаду к дисциплине.

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