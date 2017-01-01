Как обманывают украинцев телефонные мошенники

Журналисты устроили эксперимент – разместили объявление об утере паспорта.

Выйти на аферистов в Украине просто – достаточно разместить на одной из досок объявление об утере документов. Так и поступили журналисты. На публикацию отозвался аферист, предложил встречу и потребовал перевести деньги на банковский счет.

Об этом сообщает Обозреватель.

Читай также: Как спрятать деньги, чтобы их не нашли воры

Аферист сообщил журналисту, что его жена, работающая в полиции, передаст паспорт. Для того, чтобы исключить взятку, мошенники потребовал пополнить мобильный счет через терминал.

Дальше началась самая интересная часть представления. Собеседник спросил, в чем журналист одет, снова назвал первое, что пришло в голову. “Да, дорогая, это он в серой рубашке. Ты правильно видишь“, - начал изображать разговор с супругой мой собеседник. Наверное, я должен предположить, что в каждой руке у него по телефону.

“Вводи “пополнить мобильный счет“, МТС. Введи номер телефона 066... Повтори номер? Правильно! Теперь вноси 400 грн, как только сделаешь это, она подойдет. Какую комиссию показывает?“ – спросил мошенник.

Читай также: Как обманывают украинцев при продаже дешевых туров

Последний раз с помощью терминала мобильный телефон журналист пополнял много лет назад. Назвал 5 грн, и его разоблачили. На этом разговор прекратился. Аферист в красках описал порнографическую сцену с участием журналиста. Если в терминале указать номер мобильного телефона и внести купюру, отменить операцию или вернуть деньги уже нельзя. Этой “особенностью“ и пользуются мошенники.

Рабочая схема

Большинство телефонных мошенников работают из мест лишения свободы, отмечают в киберполиции. И сложно поверить, что это происходит без участия сотрудников учреждений. Зарядку телефона берегут, поэтому он чаще выключен. Да и так безопаснее. Используют самые дешевые модели, такие могут работать без подзарядки дольше.

Читай также: Аферисты воруют квартиры, взламывая “компы“ нотариусов - СМИ

Самому здесь не справиться. Один собирает объявления и распределяет их (на одно объявление - один звонок), второй обзванивает, третий - монетизирует деньги на мобильном счету. И буквально за 20 минут можно заработать 400 грн. Доверчивых украинцев много, работы непочатый край.

Есть и другие уловки - кто-то “продает“ товары по 100% предоплате и также обещает передать его в руки, как только придут деньги. Другие - “вызволяют“ родственников из тюрьмы или “спасают“ банковский счет от блокировки.

Бороться с такими мошенниками практически невозможно. Жертвы редко пишут заявления в полицию, а отследить по номеру, который часто меняется, сложно. Единственное, что может помочь - осторожность.

Ранее сообщалось о том, как аферисты обманывают украинцев при аренде квартир.