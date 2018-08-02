Сколько стоит подготовить первоклашку к 1 сентября: как сэкономить

Одежда для мальчиков обойдется чуть дороже, чем для девочек.

Скоро 1 сентября. Десятки тысяч украинских детей отправятся первый раз в первый класс. Журналисты подсчитали, сколько стоит подготовить ребенка к школе (одежда и канцтовары).

Об этом сообщает Сегодня.

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Стоимость бюджетного гардероба для мальчика обойдется в 1930 гривен. Сюда входит недорогая рубашка (200 гривен), галстук (100 гривен), костюм (700), джинсы (330) и туфли из кожзама за 600.

Для девочки полный комплект обойдется в 1710 гривен. Это блузка (250 гривен), пиджак (350), джинсы (300), юбка (270), туфли (500) и два банта по 20 гривен. Одежда для девочки стоит дешевле, так как больше ассортимент и выше конкуренция на рынке.

Дополнительно ребенку нужно приобрести спортивную форму (от 400 гривен) и кроссовки (в районе 300-400).

Рюкзак и канцелярия

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Самые простые тетради на 12 листов обойдутся по 1 гривне или с разноцветными обложками за 5-7. Дневник стоит в районе 20-70 гривен, альбом для рисования - (10-40), пенал (30-50), ручки (5-7). Самый простой портфель стоит 350 гривен, более качественный с ортопедической спинкой - около 1000.

Как сэкономить

Школьный набор обойдется дешевле, если покупать товар заранее. Кроме того, многие родители кооперируются и покупают вещи оптом прямо у производителя, чтобы избежать наценки магазина. Популярен и массовый пошив детских вещей на заказ.Также существенно урезать траты можно, если обратить внимание на б/у вещи.

Ранее сообщалось о том, сколько стоило собрать ребенка в школу в 2016 году.