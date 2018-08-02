Почему в Украине подорожал бензин и чего ждать дальше - инфографика

В начале августа две крупные сети АЗС подняли цены на 50 копеек. Это первое подорожание за летний сезон.

В августе заправить полный бак (48 литров) по сравнению с предыдущими месяцами стало на 9,5 гривен дороже. Почему так и произошло и каких скачков ждать дальше, рассказали эксперты.

Об этом сообщает Сегодня.

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Цены на нефтепродукты – бензин, дизтопливо – зависят от их стоимости в Беларуси, России и Литве. Более половины импорта топлива в Украину приходится на эти три страны.

Большое влияние на цену оказывает курс валют. Сети АЗС покупают топливо за доллары или евро, но прибыль получают в гривне. Когда национальная валюта падает, то следующая закупка нефтепродуктов обходится компаниям дороже, из-за чего приходится поднимать цены.

К тому же, ежемесячно на стоимость топлива влияет и акциз, поскольку он начисляется в евро, то есть, зависит от стабильности гривни.

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“Подорожание было ожидаемым. Есть две причины. 80% горючего завозится, и гривна начала обесцениваться. Только из-за проседания гривни цены можно поднимать уже на 40-50 копеек. А если учесть, что в последние недели подорожали нефтепродукты на границе на 2%, то это еще 20 копеек. То есть экономически обоснованным является поднятие стоимости топлива где-то 60-70 копеек уже сегодня“, – говорит директор специальных проектов Научно-технического центра Психея Геннадий Рябцев.

Что будет с ценами в августе

“В августе мы ожидаем продолжения ползучей девальвации гривни и постепенного повышения стоимости сырой нефти на мировом рынке из-за роста спроса. Если стоимость нефти повысится до 78 долл/баррель, а курс доллара составит 27,5 гривни, то цены на топливо в Украине могут повыситься на 4-5% по итогам месяца. В первую очередь, это происходит из-за сокращения нефтепереработки в Украине, как следствие завозятся готовые импортные нефтепродукты с высокой добавленной стоимостью“, – рассказал Вадим Бардась, инвестаналитик European Analytical Centre.

Если нефть дорожает на 1%, то стоимость бензина вырастает на 10 копеек за литр через две недели. Примерно за 11-13 дней бензин из-за границы или с завода поступает на заправку.

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