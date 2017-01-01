Быстро и ловко: как аферисты обманывают украинцев при покупке авто

Покупателей заманивают низкими ценами и просят внести предоплату.

В Украине вновь активизировались автомобильные мошенники. Аферисты действуют под видом десятков различных компаний и размещают “выгодные“ объявления о продаже авто на всех досках объявлений. Уже успели пострадать около 100 украинцев, убытки каждого составляют от 50 до 250 тыс грн.

Об этом сообщает UBR.

О сути новой схемы рассказал адвокат, управляющий партнер ЮК “Альянс правовых сил“ Виталий Собкович.

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“Сейчас планируется открытие еще одной такой компании, объявили о наборе персонала. Уже подано ряд заявлений от пострадавших по инициированию уголовных дел. Но решения только по первой инстанции можно ждать от нескольких месяцев до нескольких лет, в зависимости от загруженности конкретных судов“, - рассказал Виталий Собкович.

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