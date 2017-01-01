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Потратить мелочь и купить алкоголь: что должен сделать каждый украинец

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Также стоит съездить в отпуск и при необходимости приобрести цифровой тюнер.
Осенью в Украине повысятся цены на алкоголь
Осенью в Украине повысятся цены на алкоголь
depositphotos.com

Вчера, 2 августа, курс превысил 27 гривен за доллар. Эксперты успокаивают украинцев, мол, подорожание “временное“, но учитывая тот факт, что в бюджете заложена цена в 30 гривен за бакс, есть смысл поменять гривны уже сейчас.

Об этом сообщает Сегодня.

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С 1 сентября в Украине будет отключено аналоговое телевидение. Поэтому нужно подготовиться и, например, приобрести цифровые тюнеры. Также с 1 августа банки за обмен мелочи на купюры берут деньги. За тысячу 10-копеечных монет (100 грн) возьмут 20 грн, а за обмен тысячи 50-копеечных (500 грн) - 35 грн. Значит, пора разбивать копилки и потратить собранную мелочь, например, на покупку билетов в общественном транспорте.

И обязательно нужно выкроить время и успеть съездить в отпуск хотя бы на пару дней. Цены за проживание в эконом-отеле, например в Затоке (Одесская область), стартуют от 1170 грн за двоих за две ночи (с завтраками). Такой же отдых в Закарпатье обойдется около 900 грн.

До конца лета украинцам стоит запастись и горячительными напитками - в сентябре цены на них обещают поднять на 13% в связи с повышением акциза. Так, средняя цена шампанского (0,7 л) увеличится с 79 до 89 грн, а виски - с 159 до 179 грн.

Ранее сообщалось о том, что киевляне отказываются платить за "коммуналку".

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Теги: украина, лето, мелочь, отпуск, алкоголь, аналоговое телевидение
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