Вложить с умом: как украинцу обеспечить себе безбедную старость

Эксперты говорят, деньги у украинцев есть, только они не знают, куда и как их выгодно вложить.

В НБУ сообщили, что у населения Украины на руках находится 360 млрд гривен, а также от 60 до 92 млрд долларов. Отследить оборот наличных нельзя, но финансовый эксперт Владимир Мазуренко считает, что деньги у украинцев есть.

Об этом сообщает Обозреватель.

Самое сложное – это сохранить и приумножить имеющиеся средства. Хранение под матрасом – операция сомнительная, так как все деньги рано или поздно “съест“ инфляция.

ТОП-3 способа инвестировать деньги

Открыть собственный бизнес

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Начинать свой бизнес можно даже с пустым кошельком. Сайт по продаже вязанных вещей можно заказать за $100, столько же понадобится на минимальную рекламу, отмечает Позняк. Открывать собственную кофейню можно, если насобирали уже как минимум 250 тыс грн. Но и годовая рентабельность (соотношение прибыли и затрат) может достигать 46%.

Кофейня в хорошем месте приносит “железно“. Для начала нужно 250 тыс грн, но эти деньги можно собрать на краудфандинге, это раз. И два, можно своими 200 долларами поучаствовать. Но только нужно поступать грамотно. Даже самый маленький бизнес требует построение бизнес-модели, - поясняет Позняк

Открыть банковский депозит

Украинцы могут открывать счета и в иностранных финансовых учреждениях, однако там процентная ставка будет всего на уровне 1-3%, а в украинских банках – в разы больше. Для примера, в национальной валюте ставки по депозитам составляют, по данным НБУ, в среднем 14,4% годовых.

Банковский вклад всегда самый надежный способ инвестиции. Так было и есть во всех странах. Да, у нас был финансовый кризис, который уже позади, но доверие к банкам остается на низком уровне. Если выбираете банк, я бы сказал, что стоит ориентироваться на 3 показателя: как долго на рынке, кто владеет, выполняет ли требования НБУ, - говорится Владимир Мазуренко

Инвестировать в недвижимость

Еще один вариант получения стабильного заработка – приобрести недвижимость и сдавать ее в аренду.

Доходность будет в пределах 10-12% в год, однако сам объект недвижимости останется в собственности арендодателя, - отмечает директор по организации Concorde Capital Александр Грибан

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