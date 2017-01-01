Сколько стоит "липовый" диплом врача в Украине – СМИ

В Сети несколько десятков фирм занимаются продажей дипломов.

Журналисты провели эксперимент, попробовав приобрести диплом врача-реаниматолога. На сайте Дипловед сказали, что нужно оформить анкету и ожидать звонка менеджера.

Об этом сообщают Вести.

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Стоимость самого диплома – 12 тысяч гривен. Сроки – 4 дня. Еще 15 тысяч гривен придется “отвалить“, чтобы попасть в реестр Минобразования. А чтобы в ВУЗе числилась документация, что покупатель действительно там учился, нужно будет доплатить еще 3 тысячи долларов.

Из ВУЗов можно выбрать Донецк, Крым, Запорожье, Львов, Харьков. Первые два варианта – особенно интересные, так как проверить не получится.

Стоимость диплома разнится в зависимости от сайта Скрин

В Минобразования утверждают, что “липовых“ выпускников внести невозможно – система не подключена к Интернету, а поэтому хакерских атак или постороннего вмешательства в ее работу быть не может. Но VIP-продавцы утверждают, что все получится. “В их базу можно внести любой документ за чисто символические деньги“, – говорят продавцы.

Комментарии экспертов

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По мнению адвоката компании Турий и партнеры Андрея Турия, это распространенный бизнес. Причина в том, что формально за подделку диплома фигуранту скандала светит до двух лет тюрьмы, а на самом деле особого риска нет. Причем, если речь идет не о трудоустройстве в какой-нибудь госорган, к которому приковано всеобщее внимание, вроде НАБУ или Кабмина, то ваш диплом скорее всего вообще никто проверять не станет. “Если бы у нас в стране была заведена обязательная проверка сведений о наличии образования у чиновников, то проблема поддельных специалистов отпала бы сама собой“, – считает адвокат.

“Чем заканчивается скандал с липовыми дипломами? – Да ничем! Поговорят и забудут, такое не первый раз происходит, – комментирует политолог Светлана Кушнир. – Тут я бы обратила внимание на другой аспект. Да, все мы знаем, что не только ТОП-чиновники покупают дипломы, но и все остальные, кому “сильно надо“. Интернет и сайты профильные наводнены объявлениями про “продам диплом с голограммой“. И вопрос не только в том, что спрос порождает предложение, а в том, что с таким позорным явлением не борются наши правоохранители.

А еще, увы, мы ни разу не слышали, чтобы за “липовый“ диплом кто-то понес ответственность хотя бы по Административному кодексу. Потому, увы, пока будут продавцы такого “товара“ - покупатели всегда найдутся. И страшнее всего, что стать пациентами “липового“ врача, учителя, строителя можем мы все, вне зависимости от образования и достатка. Пока само общество толерантно относится к “липовым“ справкам в спортзал, справкам о прививках, дипломам - вся наша жизнь, по сути, является - “липовой“.

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