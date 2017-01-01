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Сколько стоит "липовый" диплом врача в Украине – СМИ

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В Сети несколько десятков фирм занимаются продажей дипломов.
За несколько тысяч долларов дельцы обещают сделать "чистый" диплом
За несколько тысяч долларов дельцы обещают сделать "чистый" диплом
depositphotos.com

Журналисты провели эксперимент, попробовав приобрести диплом врача-реаниматолога. На сайте Дипловед сказали, что нужно оформить анкету и ожидать звонка менеджера.

Об этом сообщают Вести.

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Стоимость самого диплома – 12 тысяч гривен. Сроки – 4 дня. Еще 15 тысяч гривен придется “отвалить“, чтобы попасть в реестр Минобразования. А чтобы в ВУЗе числилась документация, что покупатель действительно там учился, нужно будет доплатить еще 3 тысячи долларов.

Из ВУЗов можно выбрать Донецк, Крым, Запорожье, Львов, Харьков. Первые два варианта – особенно интересные, так как проверить не получится.

Стоимость диплома разнится в зависимости от сайта
Стоимость диплома разнится в зависимости от сайта
Скрин

В Минобразования утверждают, что “липовых“ выпускников внести невозможно – система не подключена к Интернету, а поэтому хакерских атак или постороннего вмешательства в ее работу быть не может. Но VIP-продавцы утверждают, что все получится. “В их базу можно внести любой документ за чисто символические деньги“, – говорят продавцы.

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По мнению адвоката компании Турий и партнеры Андрея Турия, это распространенный бизнес. Причина в том, что формально за подделку диплома фигуранту скандала светит до двух лет тюрьмы, а на самом деле особого риска нет. Причем, если речь идет не о трудоустройстве в какой-нибудь госорган, к которому приковано всеобщее внимание, вроде НАБУ или Кабмина, то ваш диплом скорее всего вообще никто проверять не станет. “Если бы у нас в стране была заведена обязательная проверка сведений о наличии образования у чиновников, то проблема поддельных специалистов отпала бы сама собой“, – считает адвокат.

“Чем заканчивается скандал с липовыми дипломами? – Да ничем! Поговорят и забудут, такое не первый раз происходит, – комментирует политолог Светлана Кушнир. – Тут я бы обратила внимание на другой аспект. Да, все мы знаем, что не только ТОП-чиновники покупают дипломы, но и все остальные, кому “сильно надо“. Интернет и сайты профильные наводнены объявлениями про “продам диплом с голограммой“. И вопрос не только в том, что спрос порождает предложение, а в том, что с таким позорным явлением не борются наши правоохранители.

А еще, увы, мы ни разу не слышали, чтобы за “липовый“ диплом кто-то понес ответственность хотя бы по Административному кодексу. Потому, увы, пока будут продавцы такого “товара“ - покупатели всегда найдутся. И страшнее всего, что стать пациентами “липового“ врача, учителя, строителя можем мы все, вне зависимости от образования и достатка. Пока само общество толерантно относится к “липовым“ справкам в спортзал, справкам о прививках, дипломам - вся наша жизнь, по сути, является - “липовой“.

Ранее сообщалось о том, сколько зарабатывают украинцы в Италии.

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