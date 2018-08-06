Дорогие дети: сколько стоит "собрать" ребенка в школу
В среднем, комплексная подготовка к учебе обойдется около 5 тысяч гривен.
Родители активно начали подготовку к новому школьному году. Товаров в магазинах хватает, однако цены кусаются.
Об этом сообщает ТСН.
Сколько стоит подготовка ребенка к школе:
- Рюкзаки – от 500 - 2 тысяч гривен.
- Тетради – от 2 до 5 гривен.
- Пеналы – от 50 до 500 гривен.
- Фломастеры - от 20 до 160 гривен.
- Школьная платье для девочек – в среднем обойдется от 400 до полутора тысяч гривен.
- Костюм на мальчика – от тысячи до 2000 грн.
- Обувь – около 1000 гривен.
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Средний бюджет школьника в этом году составляет минимум 4000-5000 гривен. Чтобы сэкономить, эксперты советуют родителям не спешить и тщательно исследовать, что предлагают рынки и базары, к тому же одним из вариантов закупок есть интернеты и оптовые склады.
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