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Дорогие дети: сколько стоит "собрать" ребенка в школу

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В среднем, комплексная подготовка к учебе обойдется около 5 тысяч гривен.
Платье для девочки стоит от 400 до 1500 гривен
Платье для девочки стоит от 400 до 1500 гривен
depositphotos.com

Родители активно начали подготовку к новому школьному году. Товаров в магазинах хватает, однако цены кусаются.

Об этом сообщает ТСН.

Сколько стоит подготовка ребенка к школе:

  1. Рюкзаки – от 500 - 2 тысяч гривен.
  2. Тетради – от 2 до 5 гривен.
  3. Пеналы – от 50 до 500 гривен.
  4. Фломастеры - от 20 до 160 гривен.
  5. Школьная платье для девочек – в среднем обойдется от 400 до полутора тысяч гривен.
  6. Костюм на мальчика – от тысячи до 2000 грн.
  7. Обувь – около 1000 гривен.

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Средний бюджет школьника в этом году составляет минимум 4000-5000 гривен. Чтобы сэкономить, эксперты советуют родителям не спешить и тщательно исследовать, что предлагают рынки и базары, к тому же одним из вариантов закупок есть интернеты и оптовые склады.

Ранее сообщалось о том, сколько зарабатывают суррогатные матери в Украине.

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Теги: подготовка к школе, школьная форма цены, рюкзаки цены, детская обувь цены, канцелярия цены
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  06.08.2018, 12:44
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Н-да...при совке было гораздо проще и дешевле! Учебники и пособия бесплатно, одежка детская крепкая и за копейки, проезд бесплатно по годовому проездному билету, кружки по интересам и секции тоже бесплатно. Ну как в Беларуси сейчас!
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