Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Деньги "позарез": ТОП-5 самых безумных причин продажи органов

Комментариев: 1
Как правило, к продаже собственных органов приходят люди, попавшие в безвыходное положение. Однако нужда и отчаяние не всегда являются основными причинами.
Некоторые доноры хотели таким образом заработать на свадьбу
Некоторые доноры хотели таким образом заработать на свадьбу
depositphotos.com

По данным Всемирной организации здравоохранения, за 2015 год в мире было проведено более 126 тыс. операций по трансплантации целых органов. Лидируют по пересадкам – почки, печень, сердце, легкие и поджелудочная железа.

Об этом сообщают Факты.ICTV.

Минус почка, плюс отдых в Египте

Читай также: Сколько стоит человек на рынке черной трансплантологии

В 2017 году огласки предалась история о трех беларусах, которые стали донорами почек. Один из них пожертвовал органы ради свадьбы и двухнедельного отдыха в Египте.

Правоохранители рассказали, все трое – молодые люди до 25 лет. Один из них – предприниматель, другой владеет двумя квартирами. Деньги, вырученные от продажи почки, пациенты тратили по-разному: кто-то организовал свадьбу, кто-то купил скутер и ноутбук.

Свадьба ценой жизни

Читай также: Почему иностранцы едут лечиться в Украину

20-летний житель Львовской области продал почку ради организации хорошей свадьбы и покупки кольца. Парень продал свою почку за $15 тыс., но родственникам сказал, что был на заработках. Через месяц после операции он скончался.

Почка за iPad

17-летний китайский студент Ванг Шангкун продал почку ради iPad и iPhone. Черных трансплантологов, которые это провернули, строго засудили, но юноше это не помогло. С каждым годом состояние его здоровья ухудшалось, по сообщениям некоторых СМИ, он скончался.

Спорткар за яичко

Американец Майк Паризи объявил о продаже своего яичка за $35 тыс. Таким образом мужчина собирал деньги на спортивную машину марки Nissan.

Почка ради виртуальных ценностей

Читай также: Медстраховка по-украински: зачем нужна и сколько стоит

27-летний геймер Саймон Дарнис лишился почки ради онлайн-игры World of Warcraft. Парень пошел на такой шаг из-за маниакального желания сделать своего персонажа лучшим из лучших.

Стоит отметить, что геймер не жалеет о своем решении и продолжает покорять игровые вершины.

Ранее сообщалось о том, сколько зарабатывают украинские врачи после внедрения медреформы.

Поделись:
Теги: продажа органов, украина, почему люди продают свои органы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  07.08.2018, 11:00
Оценка:  0
гость
Далпайопы
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь