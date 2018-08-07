Деньги "позарез": ТОП-5 самых безумных причин продажи органов
По данным Всемирной организации здравоохранения, за 2015 год в мире было проведено более 126 тыс. операций по трансплантации целых органов. Лидируют по пересадкам – почки, печень, сердце, легкие и поджелудочная железа.
Об этом сообщают Факты.ICTV.
Минус почка, плюс отдых в Египте
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В 2017 году огласки предалась история о трех беларусах, которые стали донорами почек. Один из них пожертвовал органы ради свадьбы и двухнедельного отдыха в Египте.
Правоохранители рассказали, все трое – молодые люди до 25 лет. Один из них – предприниматель, другой владеет двумя квартирами. Деньги, вырученные от продажи почки, пациенты тратили по-разному: кто-то организовал свадьбу, кто-то купил скутер и ноутбук.
Свадьба ценой жизни
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20-летний житель Львовской области продал почку ради организации хорошей свадьбы и покупки кольца. Парень продал свою почку за $15 тыс., но родственникам сказал, что был на заработках. Через месяц после операции он скончался.
Почка за iPad
17-летний китайский студент Ванг Шангкун продал почку ради iPad и iPhone. Черных трансплантологов, которые это провернули, строго засудили, но юноше это не помогло. С каждым годом состояние его здоровья ухудшалось, по сообщениям некоторых СМИ, он скончался.
Спорткар за яичко
Американец Майк Паризи объявил о продаже своего яичка за $35 тыс. Таким образом мужчина собирал деньги на спортивную машину марки Nissan.
Почка ради виртуальных ценностей
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27-летний геймер Саймон Дарнис лишился почки ради онлайн-игры World of Warcraft. Парень пошел на такой шаг из-за маниакального желания сделать своего персонажа лучшим из лучших.
Стоит отметить, что геймер не жалеет о своем решении и продолжает покорять игровые вершины.
Ранее сообщалось о том, сколько зарабатывают украинские врачи после внедрения медреформы.
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