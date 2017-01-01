Порошенко заметили в дорогом ресторане Киева - СМИ

Семью Порошенко сфотографировали за ужином в ресторане MANU.

В воскресенье, 5 августа, политтехнолог Ярослав Макитра сфотографировал и опубликовал в Сети фото семьи Порошенко в ресторане на улице Большая Васильковская.

Об этом сообщает Страна.

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“На тот момент в MANU не было пусто, помимо меня с друзьями – еще около десяти гостей. В ресторане несколько залов и двери того, где ужинал президент – были открыты. Вы же понимаете, что если человек не хочет, чтоб его видели, а тем более первое лицо страны – он ест по-другому. Он предпочитает быть незамеченным“, - отметил Макитра.

Сколько мог стоить ужин Порошенко?

К примеру, плато из морепродуктов (скампии, креветка карабинерос, креветки roja, устрицы, гребешок, севиче дорадо) стоит 2200 грн, салат с осьминогом в соусе юзу-мисо-антикучо и сладким картофелем - 650 грн, а королевский краб 1 кг (гриль/отварной/на пару) - 4000 грн.

Цены в ресторане MANU Скрин

Съесть стейк тут можно в среднем за 1500 гривен. А некоторые жаренные куски мяса доходят до 2650 гривен.

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На следующий день после демонстративного президентского ужина, журналисты ТСН анонсировали сюжет, в котором якобы должны были рассказать о том, что Петр Порошенко вместе с семьей отпуск провел все же в Испании.

Анонс сюжета 1+1

И тут сам президент Петр Порошенко лично позвонил Ольге Василевской, корреспонденту канала “1+1“, которая готовила материал о его вероятном отдыхе в испанский Марбелье, чтобы опровергнуть информацию.

“Хочу вам сообщить, что сейчас я нахожусь на рабочем месте, в Киеве, Украина, на улице Банковая. Я очень счастлив, что благодаря моей скромной персоне, вы, особенно за счет крупнейшего олигарха (Игоря Коломойского, владельца телеканала 1+1 - Прим.Ред.), смогли посетить Испанию и отдохнуть там, - сказал Порошенко. - Единственное, что скажите, что ни в этом, ни в прошлом году, ни на большой, ни на маленькой горе, ни в Марбелье, ни в другой части, кроме Мадрида и Сантьяго-де-Компостела, я не был“.

Напомним, 6 августа в Администрации президента заявили, что Петр Порошенко на протяжении недели находился на территории Европейского Союза в частной поездке “для проведения ряда встреч“.