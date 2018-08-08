Сколько стоит сыграть свадьбу в Украине

О роскошной свадьбе мечтает каждая девушка, однако это удовольствие не из дешевых.

В стоимость свадьбы входят следующие составляющие: банкет, услуги (фотограф, видеооператор, тамада), платье для невесты и костюм для жениха, кольца, декор.

Об этом сообщают ФАКТЫ.ICTV.

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Самый затратный пункт в любом свадебном бюджете - банкет. Итак, средняя стоимость свадебного меню в Киеве варьируется от 1 000 до 3 000 грн за человека. Понятно, что здесь учитывается уровень ресторана, наполненность меню и прочие моменты.

Кстати, иногда аренда места для организации свадебного банкета оплачивается дополнительно. Это особенно актуально, если вы хотите провести торжество не в ресторане, а в каком-то необычном месте. Цены – от 10 000 до 150 000 грн.

На чем экономить не стоит

Хороший свадебный фотограф стоит около 25 000 грн за 12 съемочных часов. Качественная видеосъемка с монтажем фильма обойдется примерно в 40 000 грн и выше.

Тамада, музыка и шоу-программа

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Простой тамада обойдется в 4 тысячи гривен, VIP-класса стоит гораздо дороже – начиная от 30 000 грн. За качественный базовый свет и звук придется заплатить от 8 000 грн. Услуги диджея обойдутся в среднем в такую же сумму.

Если вы хотите заказать живую музыку, кавер-группа, исполняющая современные хиты и хорошо звучащая, стоит от 35 000 грн за три выхода по 30 минут. Популярные исполнители просят гонорар в зависимости от уровня популярности – от 80 000 грн.

Декор и флористика

Минимальная сумма для декора свадьбы на 40-50 гостей начинается от 50 000 грн. В эту стоимость входит букет невесты, бутоньерка жениха, декор зоны церемонии, столиков гостей и молодоженов.

Свадебная полиграфия

Чтобы ваш праздник был особенным, лучше заказать свадебную полиграфию, но можно купить и готовые пригласительные – начиная от 50 грн/шт. Стоимость уникального пригласительного – от 150 грн/шт, номерки на столы – от 80 грн/шт, банкетные карточки – от 20 грн/шт, план-схема рассадки гостей – от 800 грн.

Свадебный торт

Стоимость торта рассчитывается, исходя из 200 г на человека. В Киеве стоимость торта варьируется от 350 до 800 грн за кг.

Транспорт и жилье для гостей

Стоимость аренды стартует от 500 грн/час, при этом в выходные минимальная аренда составит 4-5 часов плюс обычно дополнительно оплачивается подача машины.

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Вы также должны подумать о доставке гостей, если свадьба будет за городом. В среднем транспорт для 18 человек будет стоить около 1000-1200 грн (в зависимости от расстояния). Иногородних гостей нужно на ночь устроить в гостиницу. В Киеве средняя стоимость стандартного номера – 1500 грн (в зависимости от уровня локации).

Образ молодоженов

Услуги хорошего визажиста и мастера свадебных причесок в Киеве стоят от 5 000 грн за весь образ. Что касается стоимости наряда невесты, костюма жениха и обручальных колец – этот вопрос очень специфический и требует индивидуального подхода.

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