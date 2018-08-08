Повышение пенсий в Украине: кому, насколько и почему

Эксперты считают, что повышение пенсионных выплат в Украине может быть связано с предстоящими выборами.

Повысить пенсии уже до конца года могут людям с большим страховым стажем. Для этого Кабмин собирается внести соответствующее изменение в законодательство. Пенсии могут поднять для 3 млн человек. Речь идет о бывших бюджетниках, колхозниках. Как правило, это люди старше 70 лет.

Об этом сообщают Вести.

Вице-премьер по вопросам социальной политики Павел Розенко считает, что государство обязано обратить внимание на наименее обеспеченную часть пенсионеров. “Несправедливо, когда некоторые пенсионеры с большим стажем в октябре прошлого года получили минимальные, мизерные надбавки к пенсии.

Читай также: Каждому по 9 тысяч: сколько будут получать военные Украины после повышения

Повышение пенсий тем людям, которые имеют большой трудовой стаж и маленькие заработные платы, с которыми они выходили на пенсию, и поэтому имеют небольшие пенсионные выплаты – это следующий этап Пенсионной реформы. В частности, необходимо внести изменения в действующее законодательство. Есть обращение президента Украины к правительству по этому поводу, есть соответствующие инициативы правительства. В скором времени Кабмин определит, по какой схеме пенсии будут пересчитывать”, - сказал Розенко.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что никакого эффекта это повышение не даст. “Из 13 млн пенсионеров это затронет определенную часть, а именно тех, у кого пенсия ниже прожиточного минимума. В общей сложности, увеличение пенсий поначалу будет составлять от 14 до 22 грн, поэтому в Кабмине конкретные цифры и не называют. В законе прописано, что пенсия не может быть ниже прожиточного минимума, поэтому индексация пенсии или ее пересчет необходим. Правда, в связи с тем, что есть люди, у которых пенсия ниже, им немного увеличат”, - говорит Охрименко.

По словам эксперта, несправедливость возникла из-за мизерных базовых зарплат, которые люди получали во времена СССР. “Действительно, в советские времена колхозники получали пенсии меньше, чем средние по стране. Поэтому им пенсии и повысят. Сейчас же таких колхозников практически не осталось, да и пенсии им пересчитывались по новой методике. Правда, базовая зарплата у них была низкая, поэтому и пенсии у них не высокие”, - говорит Охрименко.

Выдержит ли бюджет?

Читай также: Денег на выплаты пенсий хватит - Минфин

Павел Розенко надеется, что бюджетных денег для повышения пенсии хватит, хотя и говорит это не совсем уверенно. “В правительстве нет дискуссии, нужно повышать пенсии или нет. Все зависит от финансовых возможностей украинской экономики, от наличия финансового ресурса Пенсионного фонда Украины. Этот вопрос достаточно масштабный. Он включает и развитие экономики, легализацию заработной платы, легализацию теневой занятости и динамику поступлений в Пенсионный фонд. Если все эти факторы сложатся, и мы получим реальный ресурс, я надеюсь, что еще в этом году мы объявим и проведем эту инициативу”, - говорит Розенко.

При этом министр социальной политики Андрей Рева рассказал, что инициатива повышения пенсий, которая принадлежит Павлу Розенко персонально – в министерстве Ревы пока что не обсуждалась. Александр Охрименко уверяет, что ресурсов в этом году для повышения пенсий в этом году должно хватить.

“В бюджете это было запланировано. У нас сейчас поднимается прожиточный минимум, поэтому пенсии точно пересчитают. Радикально повышение пенсии таким вот долгожителям никак не отразится на бюджете, экономики. Их не так уж много, да и прожиточный минимум заниженный. Реальный прожиточный минимум сейчас в 2,5 раз больше, чем прописанный властями. Если бы повысили на 4-5 тыс. грн пенсию, то это был бы совсем другой разговор”, - говорит Охрименко.

Кампания по задабриванию пенсионеров

Читай также: Кто и как может получить высокую пенсию в Украине - инфографика

Александр Охрименко считает, что этот сценарий не просто реален – он неизбежен. “Перед самими выборами пенсии еще раз повысят. Это уже сейчас понятно, потому что перед выборами по-другому нельзя. Будет даже разыграна комедия, когда Гройсман скажет, что денег нет, а Порошенко прикажет пенсии повысить. Конечно, деньги на это найдутся, и депутаты за это в любом случае проголосует, поскольку им тоже нужно работать на свой рейтинг среди пенсионеров ”, - говорит эксперт.

По словам Охрименко, деньги для пенсионеров найдут любым доступным способом, вплоть до эмиссии гривны. Правда, на рост цен и колебания курса это серьезно повлиять не должно. “Это повышение опоздало и на цены не повлияет, поскольку цены в Украине растут быстрее, чем повышается пенсия. Это повышение никак не повлияет на курс гривны. Если пенсионер получит не 1500 грн, а 2000 грн, то он не побежит скупать доллары. У нас низкие пенсии, и они даже на цены влиять не могут. Им не хватает и на продукты питания”, – считает Охрименко.

Ранее сообщалось о том, как экономные украинцы могут получить 700 гривен.