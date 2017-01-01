Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Полный боекомплект: сколько стоит собрать первоклассника в школу

Комментариев: 0
Собрать ребенка в первый класс трудная задача, ведь родителям нужно позаботиться обо всем (от письменного стола до бантов) и суметь не переплатить.
Совсем скоро у школьников снова начнется учеба
Совсем скоро у школьников снова начнется учеба
depositphotos.com

Десятки тысяч украинских родителей традиционно готовятся к 1 сентября. Самая сложная задача стоит перед семьями первоклашек, ведь ребенку нужно приобрести абсолютно все.

Об этом сообщают Вести.

Сколько стоит одежда для мальчиков и для девочек

Одежда для мальчиков

Одежда для девочек

  1. Костюм (твид, шерсть) -1200 грн
  2. 2 пары брюк на смену (теплые и легкие) - 350+450 грн
  3. Свитера (теплый и легкий) - 300 + 500 грн
  4. Две светлые рубашки (короткий и длинный рукав) - 200+250 грн
  5. Две белые праздничные рубашки (короткий и длинный рукав) - 200+250 грн
  6. Галстук - от 50 грн
  7. Обувь - 2 пары - 800-1500/пара
  8. Спортивная форма - от 1000 грн
  9. Кроссовки - от 800 грн
  1. Костюм (твид шерсть) - 1350 грн
  2. Юбка - 350 грн
  3. Брюки - 400 грн
  4. Две светлые блузки (короткий и длинный рукав) - 200+500 грн
  5. Две белые праздничные блузки (короткий и длинный рукав) - 350+600 грн
  6. Обувь - 2 пары - 800-1500 пара
  7. Спортивная форма - от 900 грн
  8. Кроссовки - от 700 грн.

Итого: 7250 грн

Итого: 7650 грн

Сколько стоит обустройство рабочего места и канцелярия

Рабочее место для школьника

Канцелярия

  1. Стол - 700-5000 грн. Должен соответствовать по высоте возрасту ребенка и высоте стула. Если стол рассчитан на взрослого - можно компенсировать разницу высоты, подставив под ноги небольшой табурет. Но для первоклашки все же лучше выбирать специальную парту с наклонной поверхностью.
  2. Стул от 500 до 3500 грн. Должен регулироваться по высоте. Подгонять под ребенка нудно не только высоту сиденья, но также наклон и высоту спинки стула. Не должен качаться и отклоняться назад.
  3. Лампа - от 200 до 1500 грн. Должна обеспечить качественное освещение, размещаться с левой стороны для ребенка, пишущего правой рукой и наоборот. А также снизить утомляемость глаз ребенка при длительном выполнении домашнего задания. От 200 до 1500 грн.

 

  1. Вместительный и прочный пенал - 350 грн;
  2. 10 тетрадей в линейку со вспомогательной линией на 12 листов - 68грн;
  3. 10 тетрадей в клетку на 12 листов - 68 грн;
  4. обложки для тетрадей - 30 грн;
  5. обложки для книг 35 грн;
  6. мягкие синие ручки 10 шт - 50 грн ;
  7. мягкие цветные карандаши 10 шт - 45 грн ;
  8. фломастеры- 60 грн;
  9. ножницы-15 грн;
  10. стирательная резинка - 5 грн;
  11. пластилин - 20 грн;
  12. цветная бумага - 12 грн;
  13. цветной картон - 18 грн;
  14. клей-карандаш- 8 грн;
  15. краски гуашь - 35 грн;
  16. краски-акварель - 40 грн;
  17. кисточка - 3 грн;
  18. стакан-непроливайка - 6 грн;
  19. альбом для рисования на 12 листов - 16 грн.

Итого: от 1400 грн

Итого: 1018 грн

Совет: как правильно выбрать ранец ребенку:

  1. Обратите внимание на материалы, из которых изготовлен портфель. Выбор лучше остановить на варианте из плотного нейлона с водонипроницаемой пропиткой ткани и молниями.
  2. У рюкзака для первоклашки обязательно должна быть ортопедическая задняя стенка.
  3. Обязательно обратите внимание на вес рюкзака.
  4. Портфель должен быть вместительным и иметь несколько отделений.
  5. Стоимость рюкзака варьируется от 700 до 3000 гривен.

Сколько стоит собрать ребенка в школу
Сколько стоит собрать ребенка в школу
vesti-ukr.com

Ранее сообщалось о том, сколько стоят сборы ребенка в школу и как можно сэкономить.

Поделись:
Теги: собрать ребенка в школу украина, собрать ребенка в школу цены, ребенок украина, школа украина, 1 сентября украина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь