Полный боекомплект: сколько стоит собрать первоклассника в школу

Собрать ребенка в первый класс трудная задача, ведь родителям нужно позаботиться обо всем (от письменного стола до бантов) и суметь не переплатить.

Совсем скоро у школьников снова начнется учеба depositphotos.com

Десятки тысяч украинских родителей традиционно готовятся к 1 сентября. Самая сложная задача стоит перед семьями первоклашек, ведь ребенку нужно приобрести абсолютно все.

Об этом сообщают Вести.

Сколько стоит одежда для мальчиков и для девочек

Одежда для мальчиков Одежда для девочек Костюм (твид, шерсть) -1200 грн 2 пары брюк на смену (теплые и легкие) - 350+450 грн Свитера (теплый и легкий) - 300 + 500 грн Две светлые рубашки (короткий и длинный рукав) - 200+250 грн Две белые праздничные рубашки (короткий и длинный рукав) - 200+250 грн Галстук - от 50 грн Обувь - 2 пары - 800-1500/пара Спортивная форма - от 1000 грн Кроссовки - от 800 грн Костюм (твид шерсть) - 1350 грн Юбка - 350 грн Брюки - 400 грн Две светлые блузки (короткий и длинный рукав) - 200+500 грн Две белые праздничные блузки (короткий и длинный рукав) - 350+600 грн Обувь - 2 пары - 800-1500 пара Спортивная форма - от 900 грн Кроссовки - от 700 грн. Итого: 7250 грн Итого: 7650 грн

Сколько стоит обустройство рабочего места и канцелярия

Рабочее место для школьника Канцелярия Стол - 700-5000 грн. Должен соответствовать по высоте возрасту ребенка и высоте стула. Если стол рассчитан на взрослого - можно компенсировать разницу высоты, подставив под ноги небольшой табурет. Но для первоклашки все же лучше выбирать специальную парту с наклонной поверхностью. Стул от 500 до 3500 грн. Должен регулироваться по высоте. Подгонять под ребенка нудно не только высоту сиденья, но также наклон и высоту спинки стула. Не должен качаться и отклоняться назад. Лампа - от 200 до 1500 грн. Должна обеспечить качественное освещение, размещаться с левой стороны для ребенка, пишущего правой рукой и наоборот. А также снизить утомляемость глаз ребенка при длительном выполнении домашнего задания. От 200 до 1500 грн. Вместительный и прочный пенал - 350 грн; 10 тетрадей в линейку со вспомогательной линией на 12 листов - 68грн; 10 тетрадей в клетку на 12 листов - 68 грн; обложки для тетрадей - 30 грн; обложки для книг 35 грн; мягкие синие ручки 10 шт - 50 грн ; мягкие цветные карандаши 10 шт - 45 грн ; фломастеры- 60 грн; ножницы-15 грн; стирательная резинка - 5 грн; пластилин - 20 грн; цветная бумага - 12 грн; цветной картон - 18 грн; клей-карандаш- 8 грн; краски гуашь - 35 грн; краски-акварель - 40 грн; кисточка - 3 грн; стакан-непроливайка - 6 грн; альбом для рисования на 12 листов - 16 грн. Итого: от 1400 грн Итого: 1018 грн

Совет: как правильно выбрать ранец ребенку:

Обратите внимание на материалы, из которых изготовлен портфель. Выбор лучше остановить на варианте из плотного нейлона с водонипроницаемой пропиткой ткани и молниями. У рюкзака для первоклашки обязательно должна быть ортопедическая задняя стенка. Обязательно обратите внимание на вес рюкзака. Портфель должен быть вместительным и иметь несколько отделений. Стоимость рюкзака варьируется от 700 до 3000 гривен.

Сколько стоит собрать ребенка в школу vesti-ukr.com

Ранее сообщалось о том, сколько стоят сборы ребенка в школу и как можно сэкономить.