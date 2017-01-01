Полный боекомплект: сколько стоит собрать первоклассника в школу

2 пары брюк на смену (теплые и легкие) - 350+450 грн
Свитера (теплый и легкий) - 300 + 500 грн
Две светлые рубашки (короткий и длинный рукав) - 200+250 грн
Две белые праздничные рубашки (короткий и длинный рукав) - 200+250 грн
Галстук - от 50 грн
Обувь - 2 пары - 800-1500/пара
Спортивная форма - от 1000 грн
Кроссовки - от 800 грн
Костюм (твид шерсть) - 1350 грн
Юбка - 350 грн
Брюки - 400 грн
Две светлые блузки (короткий и длинный рукав) - 200+500 грн
Две белые праздничные блузки (короткий и длинный рукав) - 350+600 грн
Обувь - 2 пары - 800-1500 пара
Спортивная форма - от 900 грн
Кроссовки - от 700 грн.
Итого: 7250 грн
Итого: 7650 грн
Сколько стоит обустройство рабочего места и канцелярия
Рабочее место для школьника
Канцелярия
Стол - 700-5000 грн. Должен соответствовать по высоте возрасту ребенка и высоте стула. Если стол рассчитан на взрослого - можно компенсировать разницу высоты, подставив под ноги небольшой табурет. Но для первоклашки все же лучше выбирать специальную парту с наклонной поверхностью.
Стул от 500 до 3500 грн. Должен регулироваться по высоте. Подгонять под ребенка нудно не только высоту сиденья, но также наклон и высоту спинки стула. Не должен качаться и отклоняться назад.
Лампа - от 200 до 1500 грн. Должна обеспечить качественное освещение, размещаться с левой стороны для ребенка, пишущего правой рукой и наоборот. А также снизить утомляемость глаз ребенка при длительном выполнении домашнего задания. От 200 до 1500 грн.
Вместительный и прочный пенал - 350 грн;
10 тетрадей в линейку со вспомогательной линией на 12 листов - 68грн;
10 тетрадей в клетку на 12 листов - 68 грн;
обложки для тетрадей - 30 грн;
обложки для книг 35 грн;
мягкие синие ручки 10 шт - 50 грн ;
мягкие цветные карандаши 10 шт - 45 грн ;
фломастеры- 60 грн;
ножницы-15 грн;
стирательная резинка - 5 грн;
пластилин - 20 грн;
цветная бумага - 12 грн;
цветной картон - 18 грн;
клей-карандаш- 8 грн;
краски гуашь - 35 грн;
краски-акварель - 40 грн;
кисточка - 3 грн;
стакан-непроливайка - 6 грн;
альбом для рисования на 12 листов - 16 грн.
Итого: от 1400 грн
Итого: 1018 грн
Совет: как правильно выбрать ранец ребенку:
Обратите внимание на материалы, из которых изготовлен портфель. Выбор лучше остановить на варианте из плотного нейлона с водонипроницаемой пропиткой ткани и молниями.
У рюкзака для первоклашки обязательно должна быть ортопедическая задняя стенка.
Обязательно обратите внимание на вес рюкзака.
Портфель должен быть вместительным и иметь несколько отделений.
Стоимость рюкзака варьируется от 700 до 3000 гривен.
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