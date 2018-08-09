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Украинцев заставят оплачивать "коммуналку" по-новому

Комментариев: 11
По словам эксперта, окончательная стоимость коммунальных услуг не изменится.
Этот шаг позволит урегулировать рынок, считает эксперт
Этот шаг позволит урегулировать рынок, считает эксперт
depositphotos.com

Кабмин может изменить принцип оплаты коммунальных услуг. Для этого чиновники предлагают ввести в платежках новую графу Абонентская плата.

Об этом сообщает UBR.

По словам эксперта, а именно директора специальных проектов научно-технического центра Психея Геннадия Рябцева, общая сумма в платежке измениться не должна.

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Также эксперт рассказал, что сейчас в общей сумме коммунальных платежей абонентская плата составляет порядка 18%. Эти средства должны направляться на поддержание и модернизацию коммунальных сетей. Но проследить, куда на самом деле уходят деньги, сейчас практически невозможно. Если ее, на ровне с другими составляющими тарифа, выделят в отдельные графы в квитанции, потребителям должно стать легче добиться компенсации, если услуга была предоставлена не надлежащего качества.

Ранее сообщалось о том, что в Украине растут долги за “коммуналку“.

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Теги: украина, коммуналка, абонентская плата в украине, абонентская плата коммуналка
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Комментариев (11)
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гость  (аноним)  09.08.2018, 17:03
Оценка:  +1
гость
ПРОДОЛЖЕНИЕ: СРУТ ЖЭКИ СИЛЬНО - ТАК У КАЖДОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ К НИМ ЕСТЬ ПРЕТЕНЗИИ, А ЗНАЧИТ НЕ ВИДЕТЬ ИМ ДЕНЕГ КАК СВОИХ УШЕЙ!!! ИХ УСПЕШНОЙ И КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ РАБОТЕ НЕ НАРАДУЕТСЯ КАЖДЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!!!
гость  (аноним)  09.08.2018, 17:00
Оценка:  +1
гость
Та, бля, не выделять абонентскую плату надо, А ПРОВОДИТЬ ОПЛАТУ СОГЛАСНО ТОГО, ЧТО С ЖКУ ЗАКЛЮЧЁН ДОГОВОР. ПОСЛЕ МЕСЯЦА ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГАМИ СОСТАВЛЯЕТСЯ АКТ, И ЕГО ПОДПИСЫВАЮТ ВСЕ ЖИЛЬЦЫ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЛИ УСЛУГИ, ИЛИ ПИШУТ В ЭТОМ АКТЕ, ЧЕГО НЕ СДЕЛАЛ ЖКУ ДЛЯ НИХ. НО ЭТОГО НЕ БУДЕТ!!!
lusyika    09.08.2018, 16:54
Оценка:  +1
lusyika
Коту, коли нема що робити, то він зрозуміло, що лиже. А нашим комунальщикам , коли немає що робити - "нові квитанції", млядь придумують!!!! ВОНО працює!!!!!
гость  (аноним)  09.08.2018, 16:49
Оценка:  +1
гость
видел ли хоть кто то чтобы меняли ржавые трубы или инфраструктуры которые остались от совка ? деньги потребителей коммунальных услуг уже много лет расфасовываются по карманам воровитых чиновников в виде завышенных зарплат и супердорогих ремонтов через ..свои.. фирмы
Пролисок    09.08.2018, 17:38
Оценка:  0
Пролисок
У нас в микрорайоне при всех ЖЭКах после Советов трубы старые аварийные периодически меняют.
гость  (аноним)  09.08.2018, 16:40
Оценка:  +1
гость
Здесь не написали, на других ресурсах есть инфа, что абонентская плата будет не более 156 грн с человека + тариф по счётчику, как раньше.Так что не изменится, да, тариф тот же. Когда уже эти скоты сдат мандаты и освободят кресла.
гость  (аноним)  09.08.2018, 16:36
Оценка:  +1
гость
это государственный рэкет. в нормальных странах платят за всё по счётчикам
гость  (аноним)  09.08.2018, 16:31
Оценка:  +3
гость
Мутят, барыги, и как всегда дурят. Что им мешает сейчас взять эти 18%??? Как же они хотят добить народ этими тарифами, ценами, акцизами. Скоро встанет вопрос купить поесть, или заплатить ЖКХ. А об отдыхе, новом телевизоре и т.д. рядовым бюджетникам можно забыть. Спасибо власти за "покращення".
гость  (аноним)  09.08.2018, 16:24
Оценка:  +2
гость
Возрастет, еще и как возрастет. Т.е я уехал на пол года на заработки, и ничем не пользуюсь, но абонплату заплати.
Shurat77    09.08.2018, 16:21
Оценка:  +1
Shurat77
везде все "по новому"...
гость  (аноним)  09.08.2018, 16:20
Оценка:  +2
гость
Каждый раз говорят что не подорожает, но происходит именно повышение тарифов и сокращение субсидий!
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