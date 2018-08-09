Украинцев заставят оплачивать "коммуналку" по-новому

По словам эксперта, окончательная стоимость коммунальных услуг не изменится.

Кабмин может изменить принцип оплаты коммунальных услуг. Для этого чиновники предлагают ввести в платежках новую графу Абонентская плата.

Об этом сообщает UBR.

По словам эксперта, а именно директора специальных проектов научно-технического центра Психея Геннадия Рябцева, общая сумма в платежке измениться не должна.

Читай также: Киевляне отказываются платить за “коммуналку“ и судятся из-за тарифов

Также эксперт рассказал, что сейчас в общей сумме коммунальных платежей абонентская плата составляет порядка 18%. Эти средства должны направляться на поддержание и модернизацию коммунальных сетей. Но проследить, куда на самом деле уходят деньги, сейчас практически невозможно. Если ее, на ровне с другими составляющими тарифа, выделят в отдельные графы в квитанции, потребителям должно стать легче добиться компенсации, если услуга была предоставлена не надлежащего качества.

Ранее сообщалось о том, что в Украине растут долги за “коммуналку“.