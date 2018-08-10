Гривна обесценивается: Как украинцам сохранить свои деньги

Эксперты рекомендуют менять гривны на доллары и покупать технику.

В августе гривна начала падение и хоть некоторые считают, что это явление временное и нацвалюта вернет утраченные позиции, эксперты рекомендуют конвертировать сбережения в валюту. Напомним: согласно закону о госбюджете, в конце года доллар должен стоить 30,1 грн, а среднегодовой курс американской валюты предположительно составит 29,3 грн. Но поскольку всю первую половину года курс держался в пределах 26 грн, осенью не исключены скачки выше 31 грн за доллар.

Об этом сообщает Сегодня.

Подорожание доллара традиционно влечет за собой рост цен на многие товары и услуги. На продукты, технику, бензин и коммунальные услуги.

Деньги должны работать

Финансисты советуют в нестабильный период диверсифицировать имеющиеся сбережения, то есть хранить деньги в разных валютах.

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“Для валютного рынка за последние годы сформировался достаточно четкий сезонный тренд, который можно использовать для заработка внутри года. Например, когда гривна укрепляется в первой половине года, можно хранить сбережения в гривне, в середине года покупать валюту и размещать ее на депозите “, – подсказывает Андрей Шевчишин, старший аналитик ГК FOREX CLUB.

Кроме того, эксперт советует пользоваться разными финансовыми инструментами.

Денежным сбережениям нужно давать работать: банковский депозит, и ОВГЗ и инвестиции на фондовых площадках, – говорит Андрей Шевчишин

Стоит ли вкладывать деньги в недвижимость

Много лет подряд нас призывали инвестировать деньги в недвижимость, называя эту сферу одной из наиболее перспективных, где деньги “работают“, а не лежат “мертвым грузом“. Сегодня ситуация кардинально поменялась.

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“После кризиса 2008 года недвижимость только дешевеет, и преумножить свои вложения, покупая недвижимость, уже не получится. Квартиры в достроенных секциях и в строящихся – у одного и того же застройщика – продаются примерно по одинаковой цене. В достроенном доме можно найти даже дешевле, чем в еще не построенном. Соответственно, инвестиции в строительство теряют смысл, особенно с учетом возможных рисков: что объект не будет достроен в срок, что работы на объекте будут заморожены и т.п.“, – говорит Сергей Костецкий, аналитик консалтинговой компании SV Development.

Однако эксперт признает: банковские вклады еще менее выгодны, чем недвижимость, поэтому покупка квартиры – например, для сдачи в аренду – все равно остается одной из наиболее приемлемых отраслей для сбережения средств

Покупать технику лучше сейчас

Если вы планируете покупать электронику или бытовую технику, это лучше делать сейчас, пока доллар еще не слишком подорожал.

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“С изменением курса доллара или евро цена для крупных дистрибьюторов электроники повышается практически день в день. Доллар повысился – и уже на следующий день компания может изменить отпускные цены. В крупных магазинах цена еще может неделю-две держаться на прежнем уровне. А по некоторым товарам, которые востребованы меньше или завозятся реже, старые цены могут сохраняться даже в течение месяца после повышения курса доллара или евро. Но все равно рано или поздно цены пойдут в рост“, – говорит Алексей Дорошенко, гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей.

Энергоэффективность – экономия до 50% на электричестве и до 40% на отоплении

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Сэкономить можно и на коммунальных платежах. Причем как жителям частных домов, так и многоэтажек. Каким образом подготовиться к ожидаемому подорожанию коммунальных услуг и даже сократить расходы – рассказывает директор ДТЭК ЭСКО Евгений Бушма.

В первую очередь есть смысл оптимизировать работу электрооборудования:

- установить двузонный счетчик электроэнергии, чтобы платить с 23:00 до 07:00 на 50% меньше за электроэнергию;

- заменить старые лампы накаливания на светодиодные (LED), которые потребляют до 8 раз меньше электроэнергии, а светят ярче;

- настраивать работу мощных электроприборов (бойлера, электрообогревателя, посудомойки, стиральной машины, мультиварки) в заданное время с помощью программируемых розеток с таймерами;

- полностью отключать из сети неиспользуемые электроприборы;

- заряжать ноутбуки, смартфоны в ночное время;

- пользоваться электротехникой с классом энергоэффективности не ниже “А“.

Благодаря комплексному подходу можно экономить до 50% семейных расходов на электроэнергию, говорит Евгений Бушма.

Ранее сообщалось о том, что рубль обвалился.