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Вывоз мусора в Киеве по-новому: Сколько по факту заплатят украинцы

Комментариев: 3
Согласно новой формуле расчета, стоимость услуг будет зависеть от количества зарегистрированных в квартире лиц.
Чиновники считают, что такой подход более справедливый
Чиновники считают, что такой подход более справедливый
Getty Images

В новых платежках, которые получат киевляне, будет выделен вывоз бытовых отходов. Это предусмотрено Законом Украины “Про жилищно-коммунальные услуги“, принятом 9 ноября 2017 года.

Об этом сообщает портал Domik.ua.

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По новой методике, цена услуги вывоза мусора рассчитывается так: средняя годовая норма бытовых отходов умножается на тариф предприятия-перевозчика и делится на 12 месяцев. Средний тариф на вывоз мусора в домах, которые обслуживает КП “Киевкоммунсервис“, составляет 20-25 грн/чел.

Сколько заплатят киевляне за вывоз мусора
Сколько заплатят киевляне за вывоз мусора
domik.ua

В нынешнем году Минрегион разрабатывает проекты нормативных документов, которые будут регламентировать процесс начисления цены за вывоз мусора по количеству фактически проживающих лиц.

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По мнению Петра Пантелеева, новая методика расчета стоимости услуги более справедлива для домов и домовых общин. При этом возможен переизбыток мусора из-за того, что не все фактические жильцы квартир официально зарегистрированы.

Ранее сообщалось о том, что в Украине растут долги за “коммуналку“.

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Теги: коммуналка, украина, коммунальные услуги в украине, вывоз мусора в украине, вывоз мусора в киеве
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Комментариев (3)
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serg0307    10.08.2018, 13:36
Оценка:  0
serg0307
А если мусоропровод заколотили?
гость  (аноним)  10.08.2018, 13:34
Оценка:  0
гость
везите суки во львов, они же к вам возили!
Киевлянка  (аноним)  10.08.2018, 13:17
Оценка:  0
Киевлянка
А если в квартире вместо одного чел. прописанного проживает 6 ( как в нашем доме) непрописанных, которые просто снимают квартиру? За них опять будут оплачивать владельцы квартир (т.е постоянные жильцы) Этой власти все до сра..и, лишь бы забрать у народа бабло из кармана!!!
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