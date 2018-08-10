Вывоз мусора в Киеве по-новому: Сколько по факту заплатят украинцы
В новых платежках, которые получат киевляне, будет выделен вывоз бытовых отходов. Это предусмотрено Законом Украины “Про жилищно-коммунальные услуги“, принятом 9 ноября 2017 года.
Об этом сообщает портал Domik.ua.
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По новой методике, цена услуги вывоза мусора рассчитывается так: средняя годовая норма бытовых отходов умножается на тариф предприятия-перевозчика и делится на 12 месяцев. Средний тариф на вывоз мусора в домах, которые обслуживает КП “Киевкоммунсервис“, составляет 20-25 грн/чел.
В нынешнем году Минрегион разрабатывает проекты нормативных документов, которые будут регламентировать процесс начисления цены за вывоз мусора по количеству фактически проживающих лиц.
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По мнению Петра Пантелеева, новая методика расчета стоимости услуги более справедлива для домов и домовых общин. При этом возможен переизбыток мусора из-за того, что не все фактические жильцы квартир официально зарегистрированы.
Ранее сообщалось о том, что в Украине растут долги за “коммуналку“.
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