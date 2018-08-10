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Сколько стоят и где пришвартованы яхты самых богатых украинцев

Комментариев: 2
Стоимость судна Косюка составила, по разным оценкам, $150-180 млн.
Яхта ACE
Яхта ACE
marinetraffic.com

87-метровая яхта миллиардера Юрия Косюка вот уже четвертый день стоит в марине Болье-сюр-Мер. Это средиземноморский город на юге Франции, располагается между Ниццей и Монако.

Об этом сообщает Страна.

Информацию о том, где на якоре находится плавсредство журналисты нашли на сайте marinetraffic.com, который в режиме реального времени отслеживает локацию кораблей по всему миру. 

Два судна Косюка ходят вместе
Два судна Косюка ходят вместе
marinetraffic.com/facebook.com

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Яхту ACE называют произведением искусств судостроителей. О том, что именно она принадлежит владельцу и председателю совета директоров группы компаний “Мироновский хлебпродут“ (бренды “Наша Ряба“, “Фуа гра“, “Сертифицированный Ангус“, “Дружба Народов“, “Бащинский“, “Легко!“ и “Qualiko“) сообщил Сергей Лещенко, нардеп от БПП у себя на странице в социальной сети Facebook. 

Яхта ACE
Яхта ACE
marinetraffic.com

Яхта Ace была заказана Косюком и построена специально для него в 2012 году на верфях Lürssen Yachts в Германии, а за дизайн внутри и снаружи отвечало бюро Winch Design. Стоимость судна составила, по разным оценкам, $150-180 млн.

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Отметим, что яхту постоянно сопровождает второй корабль Garcon и нынешний переход - не исключение. Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию передвижения суден. Стоимость дополнительной яхты составляет около $30 млн. Напомним, что журнал Forbes оенивает состояние Косюка на 2017 год в $1,5 млрд. 

Корабль Garcon
Корабль Garcon
marinetraffic.com

Состояние Косюка в рейтинге Forbes
Состояние Косюка в рейтинге Forbes
Скрин

Яхта Хомутынника в Италии

А вот яхта, которую приписывают Виталию Хомутыннику, председателю парламентской группы “Видродження“ сегодня приплыла к берегам Сардинии, а точнее в круизный порт Ольбия. До этого яхта под названием APОSTROPHE (англ - “апостроф“) стояла поблизости острова Понца.

Яхта APОSTROPHE
Яхта APОSTROPHE
marinetraffic.com

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О том, что эта яхта принадлежит нардепу сообщила журналистка Кристина Бердинских в своем расследовании для журнала “Новое время“. Эту же информацию подтверждал Джеймс Клефан. Лодка была сделана по спецзаказу и обошлась молодому политику в $56 млн. 

Данные о владельце яхты
Данные о владельце яхты
Скрин

Зарегистрирована яхта на на Каймановых островах, а в декларации за 2017 год Хомутынника указано две компании тут, собственником которых он является.

Ранее сообщалось о том, что Гонтарева отдохнула в Индии.

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Теги: яхты, олигархи, украина, косюк, Хомутинник
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Комментариев (2)
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П    10.08.2018, 14:27
Оценка:  0
П
Теперь понятно, зачем Косюк получает ежегодно от государства дотации на развитие.
гость  (аноним)  10.08.2018, 14:04
Оценка:  0
гость
свидомые продажные мрази именно за это скакали. Петро Вальцман всех отблагодарит - загонит в землю тарифами, безработицей и высоким $. У нациков два выбора - самому повеситься быстро, либо мучится от рук Петра. Тель Хай свидомые гниды
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