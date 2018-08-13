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Выплата пенсии с задержкой: будет ли повторение в августе

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Эксперт считает, что основной причиной задержки пенсионных выплат является дефицит бюджета.
Августовские пенсии начали выплачивать по графику
Августовские пенсии начали выплачивать по графику
depositphotos.com

В июле впервые за много лет произошла задержка с выплатами пенсий. До 18 июля люди получали деньги по графику, но затем выплаты прекратились на целую неделю, а в некоторых регионах на 10 дней. Причем “пенсионные“ деньги не поступали не только в отделения “Укрпочты“, но и на банковские карточки людей.

Об этом сообщает Сегодня.

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Причины случившегося называли и называют разные. Сначала все пытались объяснить сбоями в работе Пенсионного фонда. Например, в “Укрпочте“ июльские невыплаты назвали “техническими задержками“ и объяснили, что это связано с “временными техническими неполадками в Пенсионном фонде“. 

Однако параллельно была озвучена другая причина: кассовый разрыв. Простыми словами, задержки с выплатами были вызваны тем, что из бюджета на счета Пенсионного фонда несколько дней не поступали деньги. А основным источником наполнения ПФУ является единый социальный взнос (ЕСВ).   

Эксперт: задержки могут быть и дальше

Эксперты говорят, что основная причина июльских невыплат – проблема с наполнением бюджета. А это значит, что такие ситуации могут повторяться.

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“Такие риски существуют, потому что в государственном бюджете не хватает денег. У нас не выполняется план по поступлению средств в госбюджет, и навряд ли что-то поменяется в ближайшем будущем. Так что Пенсионный фонд не знает, дадут ли вовремя дотации. Если их задержат – опять будут задержки с выплатами.

Есть надежда, что в этом месяце руководство заранее примет меры, не откладывая до последнего. Есть два источника поступлений: государственные ценные бумаги и налоги НБУ за текущий год. Сейчас Нацбанк частично уже заплатил их. Ценные бумаги размещают. Но чтобы в будущем не было перебоев, нужно или брать кредиты, или проводить эмиссию, других путей нет“, – говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Ранее сообщалось о том, кто и как может получить высокую пенсию в Украине.

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Теги: украина, пенсии, задержка пенсий в украине
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Комментариев (2)
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elena1975    13.08.2018, 15:27
Оценка:  0
elena1975
Это индульгенция на возможность не платить коммуналку.
гость  (аноним)  13.08.2018, 15:18
Оценка:  +1
гость
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