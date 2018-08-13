По-быстрому: как государство зарабатывает на украинцах - СМИ

Несмотря на разницу в ценах, оказалось, что украинцы готовы платить больше за “комфортные условия“ получения паспорта.

По словам эксперта, все улуги должны предоставляться с минимальными пошлинами depositphotos.com

В Украине государственные предприятия по предоставлению административных услуг развернули широкую коммерческую деятельность. Гражданам вместо бесплатных услуг предоставляют все то же самое, но “с комфортом“ и за большие деньги.

Об этом сообщает Экономическая правда.

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Наиболее прибыльным среди них является сервис Государственной миграционной службы “Документ“. Наиболее популярной его услугой является “быстрое, комфортное и современное“ оформление загранпаспорта.

Разница по стоимости услуги в “Документе“ и территориальном отделении Государственной миграционной службы составляет 400 грн. Несмотря на это, как оказалось, украинцы готовы платить больше за “комфортные условия“ получения паспорта.

“В Украине легализована паразитирующая структура – ООО “Документ“. Хотя закон “Об административных услугах“ запрещает брать дополнительные средства, это ГП при оформлении загранпаспорта берет эти 400 грн за консультацию“, - объяснил заместитель председателя правления Центра политико-правовых реформ Виктор Тимощук.

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Стоит отметить, что “Документ“, “Готово“ и другие государственные предприятия де-факто являются коммерческими структурами, но Минфин и Минэкономики не спешат регулировать стоимость их услуг. Например, согласно Декрету о госпошлине, стоимость регистрации брака составляет 85 коп., однако “Готово“ при предоставлении услуги “брак за сутки“ требует минимум 5 тыс. грн.

“Информ-ресурс“ зарабатывает на справках о несудимости. Хотя в соответствии с законодательством об административных услугах она бесплатная, и ее даже можно заказать онлайн, государственное предприятие предлагает ускорить процедуру за 500 грн.

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