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Снимайте, пока не поздно: Клиентам украинского банка отключат карточки

Комментариев: 1
Владельцев платежных карт одного украинского банка предупредили об отключении.
Отключение продлится всего один день
Отключение продлится всего один день
depositphotos.com

В среду, 22 августа, будет приостановлено обслуживание банковских карт Альфа-Банка. Возможность пользоваться картами будет отсутствовать в период с 09:00 до 18:00.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

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В частности, в этот период будет невозможно: рассчитываться карточкой через платежный терминал; снимать наличные в банкомате; перечислять средства на другую карту; использовать карточку в системе интернет-банкинга My Alfa-Bank и в мобильном приложении Alfa-Mobile Ukraine.

Альфа-Банк проводит временное отключение карт в рамках перевода пластика на обслуживание в своем личном процессинговом центре. До этого банк обслуживался в Украинском процессинговом центре.

Ранее сообщалось о том, как украинцам сохранить свои деньги при падении гривны.

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Теги: украина, украинцы, альфабанк, отключат карты
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  14.08.2018, 14:05
Оценка:  0
гость
кто писал этот заголовок....дебил....
гость  (аноним)  14.08.2018, 13:53
Оценка:  +2
гость
Никак решили увеличить комиссию за обслуживание?
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