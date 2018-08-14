Снимайте, пока не поздно: Клиентам украинского банка отключат карточки

Владельцев платежных карт одного украинского банка предупредили об отключении.

Отключение продлится всего один день depositphotos.com

В среду, 22 августа, будет приостановлено обслуживание банковских карт Альфа-Банка. Возможность пользоваться картами будет отсутствовать в период с 09:00 до 18:00.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

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В частности, в этот период будет невозможно: рассчитываться карточкой через платежный терминал; снимать наличные в банкомате; перечислять средства на другую карту; использовать карточку в системе интернет-банкинга My Alfa-Bank и в мобильном приложении Alfa-Mobile Ukraine.

Альфа-Банк проводит временное отключение карт в рамках перевода пластика на обслуживание в своем личном процессинговом центре. До этого банк обслуживался в Украинском процессинговом центре.

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