Стало известно, насколько в Украине подорожают сигареты

По прогнозам, в 2019 году пачка сигарет будет стоить 36 гривен.

В 2019 году в Украине снова подорожают сигареты. В новом законопроекте Кабмин предложил снова увеличить акцизную ставку на сигареты, что, безусловно, скажется и на цене изделий.

Об этом сообщает Сегодня.

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Один из законопроектов, который быстро стал нашумевшим, документ №9085, предлагает дополнительно проиндексировать ставки акцизов на табачные и алкогольные изделия.

Кабмин подал этот законопроект вместе с госбюджетом на 2019 г. Документ должен внести изменения в налоговый кодекс и увеличить ставки акциза в среднем почти на 9%. Например, если ставка налога на тысячу сигарет с фильтром составляла 2071 грн, то сейчас предлагается поднять ее до 2257,4 грн. Казалось бы, эти изменения не слишком значительны, но, напомним, что ежегодно акциз на табачные изделия в Украине и так должен расти на 20%.

Пачка сигарет подорожает на 5-8 грн

Производители сигарет выступили против новой инициативы. Они уверены, что ежегодного повышения акциза на 20% вполне достаточно, а внезапные изменения в налоговый кодекс не приведут ни к чему хорошему.

По мнению производителей табачных изделий, стабильность налоговых поступлений будет обеспечиваться при условии соблюдения установленного Налоговым кодексом Украины,графика повышения ставок акцизного налога на табачные изделия на период с 2018 года до 2025 года, – отметили в Ассоциации Укртютюн

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Эксперты и производители поясняют, что запланированный рост акциза на 20% вместе с дополнительными 9% существенно поднимет в цене табачные изделия. Так, только повышение акциза на 20% вызывает рост на 5 грн, а 9% прибавят сюда еще около 2-3 грн. В среднем, рост акцизов таким образом увеличится почти на 30%, поэтому резкого подорожания сигарет не избежать.

Напомним, что в августе 2018 г., по данным Госстата, средняя цена пачки сигарет составляла 30,3 грн. Если ставки акцизов вырастут так, как это запланировано, то в 2019 г. средняя цена пачки сигарет составит уже больше 36 грн.

Помимо высоких цен, такие изменения могут поспособствовать и развитию черного рынка табачных изделий в Украине.

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